Народна артистка України Ольга Сумська святкує день народження – їй виповнилося 58 років. Знаменита акторка зіграла у багатьох фільмах та серіалах та втілила на сцені театру величезну кількість персонажів.

У день народження артистки Кіно 24 пропонує переглянути, як з роками змінювалася Ольга Сумська. Та пригадати головні віхи з її біографії.

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Ольга Сумська народилась в акторській родині: її батьки – актори театру імені Івана Франка. Вона дебютувала на сцені театру у 5 років, зігравши у виставі батьків.



Ольга Сумська / Фото з інстаграму акторки

Ольга Сумська навчалась у Києві на акторському факультеті.

Десь років до 16 я справді була гидким каченям. Величезні окуляри, височенна, вища за всіх у класі, згорблена завжди. Я не знала про себе нічого. Тільки потім, коли я вступила до театрального, педагоги відкрили мені очі, як то кажуть,

– розповідала акторка в одному з інтерв'ю.



Ольга Сумська / Фото з інстаграму акторки

Її перша роль у кіно – "Вечори на хуторі поблизу Диканьки" у 1093 році. А вже значно більшу популярність та визнання акторці принесла роль Роксолани в однойменному серіалі.

Не секрет, що від природи я шатенка, а блондинкою стала, коли зіграла Роксолану! Саме тоді мені за вечір пофарбували волосся, а на ранок я вже стояла в кадрі з новими відчуттями, які мені дуже сподобались! Декілька разів я поверталась до темного кольору, але довго не витримувала, бо білявка – це передусім характер,

– ділилась зірка.



Ольга Сумська / Фото з інстаграму акторки

Ольга Сумська також працювала ведучою, брала участь у "Танцях з зірками". Вона знялась у таких стрічках як "Голос трави", "Пастка", "Записки кирпатого Мефістофеля", "Кілька любовних історій", "Останній москаль", "Тигролови".

Ольга Сумська практично не вдавалась до жодних змін у своїй зовнішності. Щоправда, у 2020 році вона видалила фірмову родимку на обличчі. Для цього не було медичних показань.

Я намагаюся сьогодні не чіпати свого обличчя. Філери руйнують харизму. Вже два роки, мені здається, я не торкалася свого обличчя. Мої очі такі, які вони є, мої повіки також,

– розповіла 58-річна акторка.



Ольга Сумська / Фото з інстаграму акторки

Ольга Сумська була двічі заміжня. У шлюбі з Євгеном Паперним у них народилась донька Антоніна, яка зараз живе та працює в Росії. Через неї акторка часто зазнає хейту. У 1996 році Сумська вийшла заміж за Віталія Борисюка. У них народилась донька Ганна.



Ольга Сумська з сім'єю / Фото з інстаграму акторки

Як змінювалась Ольга Сумська / Фото з інстаграму акторки

Зараз Ольга Сумська продовжує працювати у театрі, гастролювати та виступати з благодійними виставами.