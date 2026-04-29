Зірка "Доктора Хауса" змінилась до невпізнання після помітного схуднення: як виглядає акторка
- Олівія Вайлд, відома своєю роллю у "Доктор Хаус", викликала обговорення в соцмережах через помітне схуднення, що спричинило припущення про використання препаратів для зниження ваги.
- Акторка не коментувала чутки, а її зміни в зовнішності стали темою обговорення після виходу на червону доріжку на кінофестивалі в Сан-Франциско.
Олівія Вайлд – відома американська акторка, яка здобула популярність після ролі "Тринадцятої" у серіалі "Доктор Хаус". Нещодавно зірку майже не впізнали через помітне схуднення.
У мережі навіть з'явилися припущення, що вона могла використовувати препарати на кшталт "Оземпік". Про це повідомляє Hindustan Times.
Як Олівія Вайлд змінилась до невпізнання?
Олівія Вайлд з'явилася на 69-му Міжнародному кінофестивалі в Сан-Франциско. Після її виходу на червону доріжку користувачі соцмереж почали активно обговорювати зміни у зовнішності акторки. Зокрема, звернули увагу на більш виразні вилиці, чіткі риси обличчя та значно стрункішу фігуру. Ролик опублікували також на інстаграм-сторінці KCBS Radio.
У соцмережах одразу почали ширитися різні версії причин такого схуднення: від суворих дієт і інтенсивних тренувань до використання популярних препаратів для зниження ваги, зокрема "Оземпіку". Водночас сама акторка не коментувала ці припущення.
Хто така Олівія Вайлд?
Олівія Вайлд – відома американська акторка, режисерка та продюсерка. Ось, що відомо про знаменитість:
- Наразі їй 42 роки.
- Широку популярність вона здобула завдяки ролі Тринадцятої у серіалі "Доктор Хаус", де знімалася у 2007-2012 роках.
- Окрім цього, акторка зіграла у таких фільмах, як "Трон: Спадок", "Ковбої проти прибульців" та "Ефект Лазаря".
- У 2022 році вона виступила режисеркою психологічного трилера "Не хвилюйся, серденько".
- Олівія Вайлд також відома своєю активною громадянською позицією та участю в гуманітарних ініціативах.
- Вона підтримує феміністичні ідеї та дотримується рослинного способу харчування.