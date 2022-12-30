Росія хоче показати в кіно фільм "Операція "Фортуна", який Гай Річі перезнімав заради українців

Росія вкотре вдається до прокату голлівудських фільмів, попри бойкот Голлівуду. Слідом за "Аватаром: Шлях води", росіяни збираються показати новий фільм Гая Річі "Операція "Фортуна": Мистецтво перемоги".

Чергова робота легендарного Гая Річі "Операція "Фортуна": Мистецтво перемоги" з бюджетом 150 мільйонів доларів і світовими зірками вийде не тільки в кінотеатрах цивілізованого світу з 5 січня. Стрічка планується до показу в Росії з 12 січня. Про це повідомляє фейсбук-сторінка "Кіно, яке не подивляться орки", передає 24 канал.

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Росія планує показати в кіно новий фільм Гая Річі "Операція "Фортуна": Мистецтво перемоги"

Ми всі можемо долучитися, щоб не допустити санкційної прем'єри – репостами, публікаціями, зверненнями тощо, бо кожний кінохіт, що не вийде в Росії, – це не недоотримані величезні гроші на війну проти України! Попередній фільм Гая Річі "Джентльмени" в кінотеатрах Росії до повномасштабної війни у 2019 році за конкуренції з фільмами Голлівуду, які тоді ще виходили у них в прокат, зібрав понад 1,2 мільярда рублів,

– повідомили на фейсбук-сторінці "Кіно, яке не подивляться орки".

Прокатником в Росії виступила компанія Global Film.

До речі, світова прем’єра стрічки планувалася ще у березні, але її перенесли, до того ж заради нашої країни, бо перезнімали сцени, де за вигаданим сюжетом фігурували українці в образі гангстерів, що автори вважали це недоречним після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Але через війну в Україні дату прем’єри перенесли на січень 2023 року, а сцени, у яких фігурували українці в образі "поганих", – перезняли. Головні ролі у стрічці зіграли Джейсон Стейтем та Г'ю Ґрант.

Щоб було ясно, у фільмі багато поганих хлопців… Антагоністи приїжджають з усього світу. Але через чутливість до війни, що триває в Україні, було вирішено, що деякі з них більше не повинні ідентифікуватися як українці,

– зазначили інсайдери.

У новому фільмі Гая Річі покажуть історію голлівудської зірки Денні Франческа (агента МІ-6), який допомагає шпигуну Орсону Форчюнгу зупинити торговця зброєю – мільярдера Грега Сіммондса. У трейлері якраз йдеться про те, як Орсон на прізвисько "Фортуна" (Джейсон Стейтем) розповідає, що смертоносну зброю купив український синдикат. На що його компаньйонка у виконанні Обрі Плази відповідає, і далі починається розмова:

– Цей невідомий продавець був учора серед вас.

– Українець. Я можу проникнути всередину українців.

– Хоча б запроси їх спочатку на вечерю, перш ніж проникати в них. Збоченець.

"Операція "Фортуна": Мистецтво перемагати": дивіться трейлер