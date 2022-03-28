Джессіка Честейн отримала Оскар-2022 за найкращу жіночу роль

Голлівудська зірка Джессіка Честейн стала володаркою найпрестижнішої премії кіноакадемії США Оскар у 2022 році. Вона отримала перемогу у категорії "Найкраща жіноча роль".

Як повідомляє 24 канал, відома акторка Джессіка Честейн отримала заповітну статуетку Оскара-2022 за головну роль у проникливому фільмі "Очі Таммі Фей".

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Джессіка Честейн отримала Оскар за роль у фільмі "Очі Таммі Фей" / Фото Variety

Фільм "Очі Таммі Фей" – американський біографічний драматичний фільм. Він заснований на документальному фільмі Фентона Бейлі та Ренді Барбато. Творці стрічки зобразили суперечливу історію телеевангелистів Таммі Фей Бейкер та Джима Беккера. Близький погляд на надзвичайний підйом, падіння та спокутування Таммі Фей.

Фільм зібрав у прокаті 2,4 мільйона доларів і отримав неоднозначні відгуки критиків. Гру акторів високо оцінили, але сценарій стрічки розкритикували.

Голлівудська акторка Джессіка Честейн отримала свій перший Оскар. Раніше вона вже була номінована на цю престижну кінопремію в номінації "Найкраща жіноча роль другого плану". Це сталося завдяки фільму "Прислуга", однак тоді Джессіці не вдалося перемогти.

Згодом Джессіка зіграла Майю у трилері "Тридцять хвилин до півночі". Тоді її номінували на Оскар, де претендувала на статуетку за "Найкращу жіночу роль".