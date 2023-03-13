"Ніякої Росії бути не повинно": Стерненко прокоментував перемогу "Навального" на Оскарі-2023

Фільм "Навальний" про росіянина отримав перемогу на цьогорічному Оскарі. Українці, звісно, не задоволені результати Американської Кіноакадемії, але це було очікувано.

На таку подію відреагував Сергій Стерненко. Він у своєму твітері ще раз наголосив на тому, що Росія має розпастися.

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Реакція Стерненка на перемогу "Навального" на Оскарі

На сцену Оскара виходила дружина Олексія Навального – Юлія. Вона зі сльозами на очах подякувала та звернулася до чоловіка, який зараз перебуває за ґратами. Жінка зазначила, що чекає, коли їхня "країна звільниться" і Олексій повернеться додому.

Однак про Україну та війну, яку Росія вже понад рік веде проти нашої держави, нічого не було сказано.

Дружина Навального на врученні Оскара заявила, що мріє, щоб Росія була вільною. Тоді вона зможе почати ще десяток війн та вбити кілька мільйонів людей. Бо такою і є природа вільної імперської Росії. А щоб цього не сталось у майбутньому, ніякої Росії бути не повинно. Тільки деколонізація,

– написав Стерненко.

Дружина Навального на сцені Оскара: дивіться відео