Учетверте: Джиммі Кіммел буде ведучим церемонії вручення премії Оскар-2024

Церемонія вручення премії Оскар у 2024 році запланована на 10 березня, і вже тепер відомо, що ведучим цього заходу буде вже вчетверте добре відома всім особистість.

Ведучим 96-тої церемонії вручення премії Оскар буде відомий американський комік Джиммі Кіммел. Це вже четвертий випадок, коли Кіммела обирають ведучим трансляції.

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Джиммі Кіммел стане ведучим Оскара 2024

Джиммі Кіммел поділився цією новиною у своєму інстаграмі. Він опублікував архівне фото зі статуетками церемонії та написав, що він вкрай радий особисто повідомити цю прекрасну новину.

На офіційному сайті також уже опублікували новину. Творці Оскара також висловили глибоку подяку Джиммі, Моллі та їхнім командам за їхню видатну творчість і взаємодію, а також за те, що вони знову об'єдналися для спільної роботи над значущим проєктом.

Робота з такими обдарованими та досвідченими фахівцями завжди приносить велике задоволення від творчого процесу та гарантує високу якість результату.

Ми дуже раді, що Джиммі повернувся як ведучий, а Моллі – як виконавчий продюсер церемонії Оскар. Вони поділяють нашу любов до кіно та наше прагнення створювати динамічне та розважальне шоу для нашої глобальної аудиторії,

– повідомляється на офіційному сайті.

96-та церемонія нагородження премії Оскар відбудеться 10 березня 2024 року

Все відбуватиметься у театрі "Dolby Theatre at Ovation Hollywood" та буде транслюватися в прямому ефірі на каналі ABC, а також в більш ніж 200 країнах світу.