Це не просто розвага, – творець "Порцелянової війни" про те, чому важливе кіно про Україну

Творці фільму "Порцелянова війна" з'явилися на червоній доріжці Оскара та розповіли про важливість кіно в сучасному світі. Стрічка не перемогла, однак була номінована в категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм".

Режисер та актор Слава Леонтьєв та американський режисер Брендан Белломо поспілкувалися з журналістами про стрічку "Порцелянова війна". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на USA Today.

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Ми вважаємо, що це важливо, адже кіно – це справжня платформа для нас розуміти одне одного, це не просто розвага. Це не просто те, що може пролити світло на те, що прекрасне у світі. Це може дозволити нам співпереживати одне одному,

– висловив свою думку Брендан Белломо.

На червоній доріжці Оскара Слава Леонтьєв з'явився із собакою на прізвисько Фродо, який також знявся у фільмі. Журналіст запитав, чи має улюбленець майбутнє в Голлівуді. На це режисер відповів, що Фродо є дуже дружнім перед камерами.

"Вони (українці – 24 Канал) не можуть мати такий необхідний безпосередній голос, але через історію у "Порцеляновій війні", ми можемо спробувати відчути себе на їхньому місці", – додав Брендан Белломо.

Чи переміг фільм на Оскарі

У номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм" перемогла стрічка No Other Land ("Немає іншої землі"). Над нею працювала ізраїльсько-палестинська команда. Зі сцени Оскара режисер закликав до миру.

Нагадаємо, що в центрі сюжету "Порцелянової війни" – історія трьох українських художників: Слави Леонтьєва, його дружини Ані Стасенко та їхнього друга Андрія Стефанова. Митці вирішили залишатися у Харкові – місті, що з перших днів повномасштабного вторгнення під постійними ракетними обстрілами.