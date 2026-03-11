Оскар-2026 пройде під посиленою охороною через загрозу терористичних атак з боку Ірану
- 98-ма церемонія вручення премії Оскар проходитиме під посиленою охороною через побоювання щодо терористичних атак з боку Ірану, з залученням численних урядових і правоохоронних органів.
- Рух транспорту на Голлівудському бульварі перекрито, територію патрулюють поліцейські, офіцери під прикриттям, спецпідрозділ SWAT та снайпери, а всіх учасників перевірятимуть за допомогою металодетекторів.
98-ма церемонія вручення премії Оскар проходитиме під посиленою охороною через побоювання щодо терористичних атак з боку Ірану. Правоохоронні органи Лос-Анджелеса, Служба внутрішньої безпеки та ФБР уже розробляють план захисту найвідоміших кінозірок у театрі "Долбі", де пройде захід.
Про це повідомляє The Daily Star. Численні урядові та каліфорнійські правоохоронні органи об'єднали зусилля, щоб запобігти потенційним загрозам під час найочікуванішої події Голлівуду.
Теж цікаво 4 видатні актори, які стали справжніми рекордсменами Оскара
Оскар-2026 пройде під посиленою охороною: що відомо?
Рух транспорту на Голлівудському бульварі перекрито з неділі. Поліцейські патрулюють територію цілодобово, а співробітники спецпідрозділу SWAT перебувають на локаціях по периметру, шириною близько півтора кілометра навколо театру "Долбі", де відбудеться церемонія вручення премії Оскар.
Снайпери перебувають у будівлях усередині та за межами цього району. Одним із занепокоєнь для них є потенційна можливість встановлення вибухових пристроїв, доставлених дронами.
Офіцери під прикриттям, спеціалізовані антитерористичні тактичні групи з поліції Лос-Анджелеса та ФБР залишатимуться на місці протягом усього тижня. Навколо місця проведення заходу також встановили величезні барикади із залізобетону і посиленої огорожі, щоб запобігти загрозі вибухів.
Приватний охоронний агент, який працює зі знаменитостями першої величини та захищав Леонардо Ді Капріо і сім'ю Кардашянів, сказав: "Хоча може здаватися, що тиждень Оскара триває як завжди, правда в тому, що рівень безпеки надзвичайно високий. Іранський конфлікт означає, що всі перебувають у стані підвищеної готовності та дуже бояться потенційного теракту. Лос-Анджелес відомий своєю розслабленою та спокійною атмосферою, але цього року існує страх якоїсь помсти за те, що відбувається в Ірані".
Щонайменше 500 поліцейських будуть присутні на цьогорічній церемонії, також сотні співробітників служби внутрішньої безпеки перебуватимуть по всій території. До того ж сапери перевірятимуть усі транспортні засоби за допомогою сканерів і службових собак.
Учасників та гостей заходу перевірятимуть за допомогою металодетекторів. Крім того, служба безпеки проводитиме тестування на наявність потенційно небезпечних хімічних речовин за допомогою спеціальних тампонів.
Головне про Оскар-2026
98-ма церемонія вручення премії Оскар відбудеться в ніч з 15 на 16 березня. В Україні її транслюватимуть на телеканалі Суспільне Культура.
О 00:30 за київським часом розпочнеться трансляція червоної доріжки, а вже 01:00 – сама церемонія. Вестиме захід американський комік Конан О'Браєн.
Українську трансляцію коментуватиме актор Олексій Гнатковський, відомий за фільмом "Довбуш" і за серіалом "Кава з кардамоном".