16 березня, 04:21
Оновлено - 04:46, 16 березня

Не Тімоті Шаламе і не Ді Капріо: хто став найкращим актором за версією Оскара-2026

Марія Примич
Основні тези
  • Майкл Б. Джордан виграв Оскар-2026 за найкращу чоловічу роль у фільмі "Грішники".
  • Фільм "Грішники" отримав 16 номінацій і розповідає про події у 1930-х роках у місті Кларксдейл.

У театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі проходить 98-ма церемонія вручення премії Оскар. Уже оголосили переможця в одній із найголовніших номінацій – "Найкраща чоловіча роль". За статуетку боролися п'ять акторів.

Найкращим актором за версією Оскара-2026 став Майкл Б. Джордан. Він здобув перемогу за роль у фільмі "Грішники", пише 24 Канал.

Оскар-2026: хто став найкращим актором

Це перший Оскар для американського актора Майкла Б. Джордана. Він отримав нагороду за роль близнюків Смоука та Стека у блокбастері "Грішники" режисера Раяна Куглера.

Як пише The New York Times, Майкл Б. Джордан став шостим темношкірим чоловіком, який переміг у номінації "Найкраща чоловіча роль" після Вілла Сміта, Фореста Вітакера, Джеймі Фокса, Дензела Вашингтона та Сідні Пуатьє.

Номінанти у категорії "Найкраща чоловіча роль"

  • Леонардо ДіКапріо ("Одна битва за іншою")
  • Тімоті Шаламе ("Марті Супрім. Геній комбінацій")
  • Майкл Б. Джордан ("Грішники")
  • Ітан Гоук ("Блакитний місяць")
  • Вагнер Мора ("Таємний агент")

Про що фільм "Грішники"?

Зазначимо, що фільм "Грішники" став справжнім рекордсменом. Він отримав 16 номінацій на 98-й церемонії вручення премії Оскар.

Події стрічки розгортаються у місті Кларксдейл (штат Міссісіпі) у 1930-х роках. Музикант Семмі Мур утікає від батька-проповідника, адже хоче виступати у барі своїх двоюрідних братів-близнюків. Смоук і Стек пройшли Першу світову війну та працювали на чиказьку мафію.

Брати-близнюки виграли чималу суму у гангстерів, повернулися до рідного міста та купили лісопильню. Завдяки заробленим коштам вони створили блюз-бар для темношкірих, взявши на роботу команду музикантів. Проте вже у першу ніч роботи Смоук і Стек мають справу з надприродною силою.