Не Тімоті Шаламе і не Ді Капріо: хто став найкращим актором за версією Оскара-2026

У театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі проходить 98-ма церемонія вручення премії Оскар. Уже оголосили переможця в одній із найголовніших номінацій – "Найкраща чоловіча роль". За статуетку боролися п'ять акторів.

Найкращим актором за версією Оскара-2026 став Майкл Б. Джордан. Він здобув перемогу за роль у фільмі "Грішники", пише 24 Канал.

Оскар-2026: хто став найкращим актором

Це перший Оскар для американського актора Майкла Б. Джордана. Він отримав нагороду за роль близнюків Смоука та Стека у блокбастері "Грішники" режисера Раяна Куглера.

Як пише The New York Times, Майкл Б. Джордан став шостим темношкірим чоловіком, який переміг у номінації "Найкраща чоловіча роль" після Вілла Сміта, Фореста Вітакера, Джеймі Фокса, Дензела Вашингтона та Сідні Пуатьє.

Номінанти у категорії "Найкраща чоловіча роль"

Леонардо ДіКапріо ("Одна битва за іншою")

("Одна битва за іншою") Тімоті Шаламе ("Марті Супрім. Геній комбінацій")

("Марті Супрім. Геній комбінацій") Майкл Б. Джордан ("Грішники")

("Грішники") Ітан Гоук ("Блакитний місяць")

("Блакитний місяць") Вагнер Мора ("Таємний агент")

Про що фільм "Грішники"?

Зазначимо, що фільм "Грішники" став справжнім рекордсменом. Він отримав 16 номінацій на 98-й церемонії вручення премії Оскар.

Події стрічки розгортаються у місті Кларксдейл (штат Міссісіпі) у 1930-х роках. Музикант Семмі Мур утікає від батька-проповідника, адже хоче виступати у барі своїх двоюрідних братів-близнюків. Смоук і Стек пройшли Першу світову війну та працювали на чиказьку мафію.

Брати-близнюки виграли чималу суму у гангстерів, повернулися до рідного міста та купили лісопильню. Завдяки заробленим коштам вони створили блюз-бар для темношкірих, взявши на роботу команду музикантів. Проте вже у першу ніч роботи Смоук і Стек мають справу з надприродною силою.