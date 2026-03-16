Не Тимоти Шаламе и не Ди Каприо: кто стал лучшим актером по версии Оскара-2026
В театре "Долби" в Лос-Анджелесе проходит 98-я церемония вручения премии Оскар. Уже объявили победителя в одной из самых главных номинаций "Лучшая мужская роль". За статуэтку боролись пять актеров.
Лучшим актером по версии Оскара-2026 стал Майкл Б. Джордан. Он одержал победу за роль в фильме "Грешники", пишет 24 Канал.
Читайте также Друг Украины Шон Пенн выиграл Оскар, но проигнорировал церемонию награждения
Оскар-2026: кто стал лучшим актером
Это первый Оскар для американского актера Майкла Б. Джордана. Он получил награду за роль близнецов Смоука и Стека в блокбастере "Грешники" режиссера Райана Куглера.
Как пишет The New York Times, Майкл Б. Джордан стал шестым темнокожим мужчиной, победившим в номинации "Лучшая мужская роль" после Уилла Смита, Фореста Уитакера, Джейми Фокса, Дензела Вашингтона и Сидни Пуатье.
Номинанты в категории "Лучшая мужская роль"
- Леонардо ДиКаприо ("Одна битва за другой")
- Тимоти Шаламе ("Марти Суприм. Гений комбинаций")
- Майкл Б. Джордан ("Грешники")
- Итан Хоук ("Голубая луна")
- Вагнер Мора ("Тайный агент")
О чем фильм "Грешники"?
Отметим, что фильм "Грешники" стал настоящий рекордсменом. Он получил 16 номинаций на 98-й церемонии вручения премии Оскар.
События ленты разворачиваются в городе Кларксдейл (штат Миссисипи) в 1930-х годах. Музыкант Сэмми Мур убегает от отца-проповедника, ведь хочет выступать в баре своих двоюродных братьев-близнецов. Смоук и Стек прошли Первую мировую войну и работали на чикагскую мафию.