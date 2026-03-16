Вона зіграла у фільмі "Гамнет": хто отримав Оскар у номінації "Найкраща жіноча роль"
У ніч з 15 на 16 березня в Лос-Анджелесі вручили премію Оскар-2026. Нагороду в категорії "Найкраща жіноча роль" цього року отримала Джессі Баклі.
Про це стало відомо із прямої трансляції Оскара. У матеріалі розповідаємо подробиці однієї із основних нагород.
Хто став найкращою акторкою за версією Оскара-2026?
Джессі Баклі отримала Оскар за роль у фільмі "Гамнет". Раніше акторка вже отримувала за цю героїню "Золотий глобус" та премію BAFTA.
Саме Джессі була беззаперечною лідеркою букмекерів. Прем'єра "Гамнета" відбулася у грудні 2025 року. Ця стрічка – екранізація однойменного роману Меґґі О'Фаррелл.
Українські глядачі пам'ятають Джессі за роль у серіалі "Чорнобиль". Там вона зіграла дружину одного з загиблих пожежників – Людмилу Ігнатенко.
Що треба знати про Оскар-2026?
- Уперше в історії Оскара вручили нагороду в номінації "Найкращий кастинг". Статуетку отримала Кассандра Кулукуніс за фільм "Одна битва за іншою".
- Уже третій Оскар отримав Шон Пенн, який з перших днів повномасштабної війни підтримує Україну. Він став переможцем у номінації "Найкраща чоловіча роль другого плану" у фільмі "Одна битва за іншою". Однак актор проігнорував церемонію і не з'явився на сцені.
- Російський фільм "Містер Ніхто проти Путіна" переміг у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм". Водночас стрічку Мстислава Чернова "2000 метрів до Андріївки" проігнорували, вона була у шортлисті, однак не потрапила у фінальний список.