Знайшовся Оскар героя пропагандистського фільму "Містер Ніхто проти Путіна"

Авіакомпанія Lufthansa знайшла статуетку Оскар, яку росіянин, співрежисер фільму "Містер Ніхто проти Путіна" Павло Таланкін втратив під час перельоту з Нью-Йорка до Німеччини.

Про це повідомляє Associated Press.

Авіакомпанія знайшла Оскар Павла Таланкіна

Павло Таланкін розповів, що статуетка "Оскар" була у ручній поклажі, коли він вирушав на рейс з Нью-Йорка до Німеччини. Служба безпеки аеропорту заявила, що нагороду можна використати як зброю.

Так, росіянин здав свій Оскар, але по прибуттю до Німеччини статуетка зникла. Авіакомпанія Lufthansa одразу відреагувала на інцидент і знайшла нагороду через два дні.

Ми підтверджуємо, що статуетка Оскар знайдена і перебуває у безпеці у нас у Франкфурті. Ми безпосередньо зв'язуємося з пасажиром, щоб якнайшвидше організувати її повернення. Ми щиро шкодуємо про завдані незручності та просимо вибачення у власника,

– йдеться у заяві.

Як пише BBC, співрежисер документального фільму "Містер Ніхто проти Путіна" Девід Боренштейн заявив, що відчув полегшення після того, як статуетку знайшли після "великої метушні".

Фільм "Містер Ніхто проти Путіна" виграв Оскар

Нагадаємо, 15 березня 2026 року в театрі "Долбі" в Лос-Анджелесі відбулась 98-ма церемонія вручення премії Оскар. Пропагандистська стрічка "Містер Ніхто проти Путіна" перемогла у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм", що викликало обурення в українців.

Девід Боренштейн і Павло Таланкін прибули на церемонію та виступили на сцені з промовою, проте не згадали про війну в Україні. Росіянин узагалі заговорив російською.

Сюжет фільму розгортається навколо Таланкіна, який працював педагогом-організатором в одній зі шкіл Челябінської області. Він знімав лінійки, конкурси, відкриті уроки та інші заходи, під час яких дітей "годували" пропагандою. Проте насправді ця стрічка – ще одна спроба вибілити росіян.