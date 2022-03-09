Зірка фільму "Диявол носить "Прада" підтримала Україну та закликала світ до пожертви

Голлівудська зірка Енн Гетевей оприлюднила допис на своїй офіційній інстаграм-сторінці на підтримку України. Актриса закликала світ та своїх підписників долучитись до пожертви на потреби людей, що постраждали від війни Росії проти України.

Тема російської агресії проти України не згасає серед голлівудських акторів та акторок, а лише набирає обертів. Оскароносна зірка фільму "Диявол носить Прада" Енн Гетевей теж долучила до руху підтримки України у своєму інстаграмі.

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Вона оприлюднила зображення українського прапора у формі серця, а також закликала своїх підписників допомогти тим, хто постраждав від російської військової агресії в Україні.

У дописі Гетевей також позначила Українське товариство Червоного Хреста, UNICEF та фонд Save the Children.

Мир – це право людини. Будь ласка, долучайтесь до мене у пожертвуваннях. Я посилаю свої щирі молитви до народу України. Я за Україну,

– написала Гетевей.



Допис Енн Гетевей в інстаграмі / Скриншот допису

Нагадаємо, що підтримку Україні вже висловили такі світові знаменитості: Леонардо Ді Капріо, Дженніфер Еністон, Анджеліна Джолі, Ештон Кутчер, Девід Лінч, Сара Джессіка Паркер, Флоренс П’ю, Марина Мазепа, Девід Швіммер, Браян Кокс, Шеннен Догерті, Джаред Лето, Віра Фарміга та інші. Більше читайте тут.

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