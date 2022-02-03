Осло, Маніла, Стокгольм: чим відомі актори "Паперового будинку", крім зйомок у серіалі

Іспанський серіал "Паперовий будинок" за кілька років зумів побити безліч кінорейтингів і досі залишається одним з найулюбленіших кінокартин сучасності. Якою була доля акторів до знаменитого серіалу – читайте далі.

У першій частині ми розповіли про головних акторів стрічки, які з перших сезонів тримали мільйони глядачів у напрузі. Згодом до них приєднались інші "грабіжники" з традиційними псевдонімами столиць країн. Що відомо про них та їхнє життя до та після серіалу – читайте у другій частині.

Перша частина Феномен "Паперового будинку": що цікавого ви не знали про виконавців головних ролей

Естер Асебо ("Стокгольм"), 39 років

Ще зі школи Естер захоплювалась спортом і після закінчення вступила на факультет фізкультури і спорту в університет Кастілья – Ла-Манча. У 2005 році стала ведучою дитячої програми "Космі Клаб", а згодом її запросили стати ведучою та журналісткою на приватних каналах. Лише у 2010 році Естер пробує себе у кіно у фільмі "Перемотування назад". А через чотири роки вперше виходить на сцену театру. За короткий проміжок часу її номінували на премію "Гойя" за роль у кінометражці "Барака". Проте славу приніс їй саме "Паперовий будинок" і жінка вірить, що вона не стане заручницею однієї ролі.



"Стокгольм" із серіалу "Паперовий будинок" / Фото IMDb

Пако Тоус ("Москва"), 57 років

Цей актор зіграв уже чимало ролей у кіно. Він здобув освіту в Театральному інституті в Севільї, після чого працював у парку розваг. Але наприкінці 80-х років Пакро заснував власну театральну компанію Los Ulen, яка функціонує досі й вважається однією з престижних в Андалузії. Також чоловік не стоїть осторонь соціальних проблем. Наприклад, у 2009 році виступав проти політики Ізраїлю. А у 2018 його нагородили медаллю Андалузії.



"Москва" із серіалу "Паперовий будинок" / Фото IMDb

Дарко Перич ("Гельсінкі"), 44 роки

Сербський актор, який підкупив глядачів своєю харизмою. Будучи дитиною, у віці 6 років він вперше вийшов на сцену і заспівав популярну пісню Guantanamera. Брав участь у шкільних театральних постановках. Коли прийшов час обирати куди вступати після школи, то батьки були категорично проти акторської кар'єри сина й наполягли, щоб той пішов навчатись до Університету агрономічних наук та ветеринарної медицини у Бухаресті. Дарко погодився, але й паралельно знімався у короткометражках. Через декілька років він усвідомив, що хоче займатись тільки кіноіндустрією, тому покинув Румунію і переїхав до Німеччини, де мав епізодичні ролі. Сьогодні ж чоловік живе у Барселоні. А от своє особисте життя він тримає "за сімома замками", й журналісти досі не знають чи має актор сім'ю.



"Гельсінкі" із серіалу "Паперовий будинок" / Фото IMDb

Родріго де ла Серна ("Палермо"), 45 років

Аргентинський актор кіно і телебачення, музикант. Ще зі шкільних років Родріго уявляв себе в кіно, тому активно брав участь у шкільному драматичному гуртку. Дебютував у кіно в середині 90-х років, але картина виявилась провальною. Але у 1997 році йому вдалось здобути популярність у фільмі "Півтора апельсина". Після тріумфу акторська кар'єра набула чималих обертів. Чоловік був номінований на ряд престижних кінопремій: BAFTA, OFTA Film Award, Imagen Awards та інші. Особисте життя актора доволі бурхливе і налічує чимало романів. У Родріго є доросла донька, яка також пішла у кіно і знімається у досить таки престижних фільмах.



"Палермо" із серіалу "Паперовий будинок" / Фото з фан-акаунту зірки в інстаграмі

Овік Кеучкерян ("Богота"), 49 років

Перша професія чоловіка – це бокс. Він активно займався спортом протягом 9 років. Двічі ставав чемпіоном Іспанії у важкій вазі. Під час зйомок "Паперового будинку" актор навчав своїх колег боксерським прийомам. Після завершення спортивної кар’єри, Овік вирішив спробувати власні сили у комічному жанрі, написав 4 книги. Першу роль у кіно отримав у 2010 році в серіалі "Римська Іспанія, легенда". Незважаючи на низку кіноробіт, справжню популярність йому принесла роль "Боготи". Актор отримав навіть декілька нагород: тричі ставав найкращим актором за версією "Фестивалю короткометражних фільмів у Алькала – де – Енарес", "Міжнародного кінофестивалю в Паленсії" і "Союзу акторів Іспанії". Чоловік не залишився осторонь подій у Азербайджані та Вірменії. Він гостро розкритикував дії перших, й впевнено підтримав других.



"Богота" із серіалу "Паперовий будинок" / Фото IMDb

Белен Куеста ("Маніла"), 38 років

Дівчина знала, що пов'яже своє життя із роботою у кіно. Вона навчалась у Малагській школі драматичного мистецтва, де безпосередньо вивчала акторську майстерність. Як і більшість починаючих акторів, дівчина знімалась у рекламних роликах. У 2012 дебютувала у фільмі "Американські гірки", де виконала не велику роль. А у 2016 році отримала головну роль у комедії "Таємниці сексу та кохання" і була номінована на премію "Гойя" у номінації "Найкраща акторка-дебютант". Через три роки Белен таки вдалось завоювати і забрати нагороду цієї премії у номінації "Найкраща жіноча роль" у картині "Вічний окоп".



"Маніла" із серіалу "Паперовий будинок" / Фото з інстаграму зірки

Найва Німрі (Алісія Сієрра), 49 років

Харизматична Найва з дитинства проявляла творчі здібності й мріяла про акторську і музичну кар'єру. У 1995 році жінка дебютувала у кінокартині “Стрибок у порожнечу”, яка отримала публічне схвалення. Через деякий час знялась разом із Пенелопою Крус у фільмі "Відкрий очі". Завдяки ролі у драмі "Коханці полярного кола" була номінована на премію "Гойя", але, на жаль, не отримала її. У 1998 році стала учасницею музичного гурту Najwajean, а через 3 роки заявила про себе як сольна виконавиця. В одному з інтерв’ю зізналась, що не розуміє, як можна ставити питання на подобу: "Кіно чи музика?". На її думку, це два нероздільні компоненти її життя. У 2020 році Найва презентувала своїм прихильникам платівку Viene de Largo.



Найві Німрі із серіалу "Паперовий будинок" / Фото з інстаграму зірки

Енріке Арсе (Артуро Романо), 49 років

Акторська кар’єра цього чоловіка виявилась не такою простою, як можна собі це уявити. Навчаючись у школі, Енріке думав, що стане спортсменом, бо йому дуже подобався футбол. Але він вступив на юридичний факультет, проте на 4 курсі перевівся на відділення акторської майстерності. Під час навчання брав участь у телешоу "Еллос та Еллес", де виграв 10 тисяч доларів. Гроші чоловік витратив на навчання в Американській академії драматичних мистецтв.

Що цікаво, він кілька місяців не зізнавався близьким про кардинальні зміни у своєму житті, адже боявся осуду. Але мовчанню настав кінець і йому довелось усе розповісти батькам. Ті були дещо шокованими, але все-таки підтримали сина. Енріке підробляв у театрі, відвідував багато курсів з підвищення акторської майстерності. У 1997 році дебютував на екранах телебачення у серіалі "Після закінчення школи". Його фільмографія налічує чимало успішних і касових кіноробіт.



Енріке Арсе із серіалу "Паперовий будинок" / Фото IMDb

Роберто Гарсія Руїс ("Осло"), 47 років

Акторська кар’єра цього чоловіка лишень починає розвиватись. Будучи школярем, він мав одразу дві мрії: стати актором і служити в громадянській гвардії Іспанії. Другий варіант виявився більш доступним. Тому Роберто пішов за цією мрією. Також він активно займається спортом і завжди тримає себе в тонусі. Роль у "Паперовому будинку" була першою у його фільмографії. Чоловік зізнається, що завжди буде вдячний своєму персонажу "Осло" за можливість здійснити ще одну мрію. Актор сподівається, що матиме ще багато ролей і глядачі оцінюватимуть його належним чином.



Постер серіалу "Паперовий будинок" з "Осло" / Фото IMDb

Автор: Марта Гнат