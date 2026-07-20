Ніхто не очікував такого від секс-символу 90-х: Памела Андерсон показала свій город

Колись Памелу Андерсон знали завдяки червоному купальнику, гучним романам і світським хронікам. Тепер же акторка все частіше збирає не заголовки таблоїдів, а врожай на власному городі. І, схоже, такий сюжет їй пасує не менше.

Цього разу зірка в своєму Instagram показала свій сад в сімейному маєтку. На кадрах – квітники, соняшники, арки, вкриті зеленню, дерев'яні перголи та затишні стежки, якими Памела Андерсон щодня прогулюється.



Памела Андерсон показала город / Скріншот з інстаграм



Втім, для Памели це вже давно не просто красивий фон для фото. Після повернення до родинного маєтку кілька років тому вона всерйоз захопилася садівництвом і городництвом. Акторка неодноразово розповідала, що вирощує власні овочі, зелень і квіти, а робота на землі стала для неї своєрідною терапією.



Памела Андерсон показала город / Скріншот з інстаграм



І так, якщо вам здається, що знаменитості живуть виключно на смузі авокадо та доставці з ресторанів, Памела готова це спростувати. У своєму городі вона вирощує, зокрема, помідори та огірки, а раніше навіть жартувала, що важко назвати овоч, якого в неї немає.



Памела Андерсон показала город / Скріншот з інстаграм



Любов до врожаю виявилася настільки серйозною, що акторка навіть випустила власну лінійку маринованих огірків Pamela's Pickles. Рецепт вона створила на основі сімейних традицій, додавши незвичний інгредієнт – пелюстки троянд.



Памела Андерсон показала город / Скріншот з інстаграм



А ще зірка серіалу "Щоденники вампіри" проміняв зйомки у голлівудських фільмах на родинну ферму.