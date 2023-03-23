З красивим діалектом, еротичною сценою і потужною грою акторів: в кіно вийшов фільм "Памфір"

Сімейна драма "Памфір" режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука відсьогодні, 23 березня, виходить в кінотеатрах України. 24 Канал побував на допрем’єрному показі фільму та готовий поділитися фактами про довгоочікувану українську стрічку.

Світова прем’єра фільму відбулася на Каннському кінофестивалі у програмі "Двотижневик режисерів" ще у травні 2022 року. Український реліз планувався на 26 січня, але згодом його перенесли на 23 березня. І це чудово, що фільм після успішних світових показів нарешті дійшов до українського глядача.

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Який сюжет картини, які актори зіграли у стрічці, і чому варто переглянути фільм на великих екранах – читайте в матеріалі Кіно 24.

"Памфір": сюжет, актори, локації зйомок та відгуки

Про що розповідає стрічка

Сімейна драма "Памфір" – це історія про хорошого сім’янина, якому доля дає випробування, де він звертає з чесного шляху заради своєї сім’ї. Події відбуваються на Заході України напередодні традиційного карнавалу Маланки.

Назва "Памфір" – це прізвисько, яке отримав головний герой у своєму селі. Його історія поступово розкривається у фільмі. Переглядаючи фільм глядачі, власне, і дізнаються відповідь на питання: "Чому таке його ім’я?". Зараз можна сказати лише про те, що це його прізвисько, яке він отримав від свого діда. Більше, звісно, дізнавайтесь у кіно.

"Памфір"в усіх чинних кінотеатрах України!

За словами режисера Дмитра Сухолиткого-Собчука, це кіно, яке зачіпає дуже багато аспектів людського життя, які виникають унаслідок того, що головний герой дуже хоче допомогти своїй сім’ї, яка його неймовірно любить, обожнює й хоче, щоби він залишився. Але для цього йому потрібно знайти можливості, щоби зробити життя своєї сім’ї кращим.

Власне, його головне бажання – зробити так, щоби наступне покоління, його дитина жила краще, в інших умовах, аніж він. І зробити це варто в чесний спосіб, або звернутися до якогось нелегального і кримінального діяння,

– поділився режисер в інтерв’ю 24 Каналу.

"Памфір" 2023: дивіться трейлер фільму онлайн

Акторський склад

Головні ролі у фільмі виконали:

Олександр Яцентюк,

Соломія Кирилова,

Станіслав Потяк,

Мирослав Маковійчук,

Олена Хохлаткіна,

Іван Шаран.

Для Олександра Яцентюка це його перша головна роль у повнометражному кіно, і, вочевидь, далеко не остання. Майстерне перевтілення Олександра принесло йому нагороди премії "Кіноколо" та міжнародного кінофестивалю у Сантьяго (Чилі).

Зауважте, Памфір та Олександр мають багато спільного. У них схожий життєвий шлях, деякі погляди та вони обидва з Заходу України.

Краще за всіх про це розповідає сам актор. Тож очікуйте скоро на інтерв’ю з Олександром Яцентюком на 24 Каналі!



Олександр Яцентюк у фільмі "Памфір" / Фото пресслужби

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Де знімали "Памфір": локації зйомок

Зйомки "Памфіра" відбулися в Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Режисер розповів 24 Каналу, що Чернівці – це місто, у якому зібралося дуже багато національностей, воно багатокультурне.

Олександра Костіна, продюсерка фільму, доповнила, що локації шукали дуже довго, адже потрібно знайти відповідне і природне оточення, і таку архітектуру, яка б максимально відповідала задуму. "Ми багато досліджували. Декілька експедицій у нас було тільки для того, аби зрозуміти, як відбудувати побут так, щоби він виглядав правдиво, як зобразити свято Маланки", – сказала вона в розмові з 24 Каналом.

Цікаво, що "Памфір" також проданий для прокату у Канаді, Італії, Польщі, Швейцарії, Греції, Індонезії, Словаччині та країнах Балтії. Світовий дистриб’ютор стрічки – паризька компанія Indie Sales.

"Памфір" з 23 березня в кінотеатрах України / Фото пресслужби

Перші відгуки глядачів

Сімейна драма Дмитра Сухолиткого-Собчука зірвала шквал овацій під час світової прем’єри у програмі "Двотижневик режисерів" Каннського кінофестивалю. Після успіху в Каннах, "Памфір" було відібрано до програм більш ніж 40 фестивалів із 25 країн світу.

Українські глядачі з нетерпінням очікували, коли ж розпочнеться кінотеатральний прокат в Україні. Тож українці, які вже побували на показах, поділилися своїми відгуками:

"Сильний фільм! Емоції досі не відпускають! Чудова гра акторів, неймовірні кадри, багато етнічних елементів і красиві еротичні сцени";

"Яскраве, гостросюжетне кіно, що уважно придивляється до "дивного", раніше не "зовсім ідентифікованого" українця. Йдіть подивіться, дізнаєтеся багато нового про українців, які нині дивують світ сміливістю і чеснотами";

"Тут все прекрасно. Картинка, звук, сценарій, фінал. Одним словом – ідіть. Тільки без дітей. Фільм все ж таки для дорослих. І хай вас не плутає дивна назва. Це український фільм про Україну";

"У фільмі є справді класна еротична сцена. Коротка, але яскрава. Я дуже рада, що наші режисери та актори перестають соромитися це робити".

Як фільм сприйняли у світі

Міжнародні ЗМІ говорять про стрічку як про унікальну, хоробру й візуально ефектну. "Памфір" називають таким, від якого утворюються сироти на шкірі, а сюжет – несхожим на все те, що ми бачили раніше. Світова прем’єра фільму відбулася на Каннському кінофестивалі у програмі "Двотижневик режисерів". Тоді він зірвав багатохвилинні овації, а права на показ почали купувати дистриб'ютори у всьому світі.

Міжнародне визнання:

композиторка фільму Летиція Пансанель-Ґаррік здобула нагороду Révélation Compositrice de Musique de Film на фестивалі Les Arcs Film Festival у Франції;

фільм отримав нагороду The Palić Tower за найкращу режисуру від міжнародного журі та "Спеціальну відмінність" від FIPRESCI на кінофестивалі Palić European Film Festival у Сербії;

оператор-постановник стрічки "Памфір" Микита Кузьменко отримав нагороду кінофестивалю Raindance у Лондоні;

стрічка здобула нагороду Міжнародного тижня критики Shadi Abdel Salam, як "Найкращий фільм" на Каїрському кінофестивалі та нагороду на TorinoFilmLab в Італії тощо.

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