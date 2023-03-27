Транслює нашу незламність, – чому "Памфір" варто переглянути на великому екрані

"Памфір" – повнометражний дебют режисера та сценариста Дмитра Сухолиткого-Собчука. Він розповідає історію хорошого сім’янина Леоніда, який зробить все заради своєї сім’ї.

Олександр Яцентюк наголосив, що дуже хоче, аби це кіно подивилося якомога більше людей. "Памфір" покажують з 23 березня в кінотеатрах України.

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Чому на "Памфір" варто піти в кінотеатр

"Навіть з точки зору глядача, який вперше побачив це кіно на прем’єрі в Каннах, хочу сказати, що він мене вразив, – сказав він. – І це не тому, що я взяв в ньому участь".

Цей фільм транслює дуже правильні речі: оцю от незламність, яка є в нас генетично закладена – не підкорятися, а йти до своєї мети до кінця. Можливо, хтось це відчує. Кожен по-різному буде читати це кіно: для когось, як і для мене, це буде історія про батька та сина, про незламний дух українського народу, а для когось – це буде геть інша історія,

– сказав актор в інтерв’ю 24 Каналу.

Певно так зійшлися зірки, що фільм вийшов у національний прокат під час одного з найважливіших етапів цієї війни, коли у всіх нас є оцей внутрішній підйом: ми чекаємо важливих новин з фронту, чекаємо на контрнаступ. Є відчуття чогось неземного в цьому, – підсумував Олександр.

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