Папараці застали Марго Роббі зненацька: акторка прогулювалася Парижем із мамою

Поки одні намагаються втиснути ще бодай одну відпустку в календар, Марго Роббі проводить літо по-французьки – неспішно гуляє Парижем, ходить на шопінг і вкотре доводить, що навіть звичайний вихід із мамою може виглядати як обкладинка модного журналу.

Як повідомляє justjared, 36-річну акторку помітили в столиці Франції разом із мамою Сарі Кесслер. Для сімейної прогулянки Марго обрала жовтий шовковий комплект, який доповнила чорними балетками та панамою-відерцем. Схоже, цього літа правило "чим простіше, тим дорожче виглядає" працює безвідмовно.



Марго Роббі з мамою / Скріншот з відео



До слова, останні кілька тижнів Роббі проводить саме в Парижі. Раніше папараці вже встигли зафіксувати її під час романтичної вечері з чоловіком Томом Акерлі, а тепер – на більш сімейному виході.

Де зараз Марго Роббі

Втім, розслаблятися Марго доведеться недовго. Незабаром вона розпочне роботу над приквелом культової франшизи "Одинадцять друзів Оушена", де зіграє разом із Бредлі Купером, Вагнером Моурою, Монікою Барбаро та Джошем Гадом. До того ж Купер не лише виконає одну з ролей, а й стане режисером і сценаристом стрічки.



Марго Роббі на прогулянці в Парижі / Скріншот з відео



Деталі сюжету поки що тримають у секреті, але Роббі вже трохи підігріла цікавість фанатів. За її словами, новий фільм розповість історію батьків Денні Оушена – тих самих людей, які ще задовго до Лас-Вегаса навчили майбутнього генія пограбувань усього, що він знав. Події розгорнуться під час легендарного Гран-прі Монако 1962 року, де герої провернуть масштабне пограбування.

Прем'єра стрічки запланована на 25 червня 2027 року, тож поки шанувальникам залишається лише чекати нових подробиць. А Марго, схоже, використовує паузу між зніманнями максимально правильно: трохи Парижа, трохи шопінгу, трохи сімейного часу – і жодного зайвого стресу. Ну, принаймні так це виглядає на фотографіях.

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