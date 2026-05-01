Як у реальному житті виглядають зірки 2-го сезону українського серіалу "Парочка слідчих"

Днями відбулася прем'єра другого сезону українського серіалу "Парочка слідчих". Глядачі вже активно діляться враженнями від перших епізодів.

До речі, серіал можна переглянути на платформі Київстар ТБ або на телеканалі 1+1 Україна. У відгуках глядачі зазначають, що особливе враження у новому сезоні справляє саме акторська гра. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, як виглядають актори серіалу "Парочка слідчих" у реальному житті.

Дивіться також Зірка "Парочки слідчих" зізналася, як схудла на 12 кілограмів за три місяці

Як виглядають зірки "Парочки слідчих" у реальному житті?

Юлія Буйновська

Юлія Буйновська, яка нещодавно в інтерв'ю Марічці Падалко зізналася, що схудла на 12 кілограмів заради ролі, виконує головну роль в українському серіалі "Парочка слідчих". У першому та другому сезонах вона грає начальницю відділу з особливо небезпечних злочинів на ім'я Софія.

Її героїня – розумна, принципова та досвідчена жінка, яка попри складну роботу також прагне особистого щастя і кохання. Ось як Юлія Буйновська виглядає в реальному житті.

Тетяна Злова

Тетяна Злова приєдналася до акторського складу другого сезону серіалу "Парочка слідчих". Вона виконує роль хитрої та підступної Оксани Левчук – колишньої одногрупниці Софії, яка приходить у відділ із власними цілями.

Костянтин Октябрський

Костянтин Октябрський зіграв роль Паші у першому та другому сезонах. Його герой – принциповий і розумний патологоанатом, який працює з поліцією та вражає аналітичним мисленням. Персонаж має приховані почуття до Софії, однак не звик їх проявляти, керуючись логікою та діями.

Ярослав Шахторін

Ярослав Шахторін виконав роль Данила – дещо кумедного, але відповідального детектива, який завжди готовий до викликів і вирізняється легкістю у взаємодії з командою.

Сергій Мітрюшин

Сергій Мітрюшин також виконав одну з головних ролей у серіалі. Його герой Андрій – педантичний і закоханий у Софію детектив, який наполегливо намагається завоювати її серце, хоча вона не відповідає йому взаємністю. Ось як Сергій Мітрюшин виглядає поза знімальним майданчиком:

Що варто знати про серіал "Парочка слідчих"?

"Парочка слідчих" – популярний український детективний серіал, який полюбився глядачам.

Кожна серія розповідає нову справу, паралельно розкриваючи особисті історії героїв.

Наразі серіал налічує два сезони, а другий сезон складається з 16 епізодів.