2 сезон українського серіалу "Парочка слідчих": де та коли дивитись довгоочікувану прем'єру

27 квітня 2026 року – особливий день для прихильників українського серіалу "Парочка слідчих". Адже саме сьогодні відбудеться прем'єра другого сезону цього детективного проєкту.

Це історія, яка здобула любов великої кількості українців, тож продовження чекали з нетерпінням. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо все, що варто знати про новий сезон.

Де та коли дивитись 2 сезон серіалу "Парочка слідчих"?

Довгоочікуване продовження серіалу "Парочка слідчих" вийде 27 квітня 2026 року. Перші епізоди можна буде переглянути вже сьогодні о 20:00 на телеканалі "1+1". Ця новина неабияк тішить українських глядачів, адже історія здобула широку популярність, і на продовження чекали з великим нетерпінням.

Хто з українських акторів стане частиною серіалу?

У новому сезоні творці підготували ще більше сюжетних поворотів, а також нових персонажів. Зокрема, з'явиться героїня Оксана Левчук, роль якої виконає українська акторка Тетяна Злова.

За сюжетом, вона та Софія були подругами й однокурсницями в поліцейській академії, однак через конфлікт їхні шляхи розійшлися. Оксана була закохана в Андрія, але його увага була прикута до Софії.

Ця історія залишила для неї болючий слід, і тепер залишається інтригою, з якою метою вона повернулася у відділ до Софії – стати частиною команди чи помститися за минуле.

Хто ще зіграє ролі у "Парочці слідчих"?

У головних ролях глядачі знову побачать знайомі обличчя:

Юлію Буйновську,

Костянтина Октябрського,

Ярослава Шахторіна,

Сергія Мітрюшина,

Тамару Антропову,

Якова Кучеревського,

Костянтина Корецького та інших.

На інстаграм-сторінці телеканалу "1+1" вже з'явилося чимало анонсів, які заінтригували глядачів. Тож дочекайтеся вечора й зануртеся в захопливу історію – не лише про розслідування, а й про почуття.