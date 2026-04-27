Кіно Кіноновини 2 сезон українського серіалу "Парочка слідчих": де та коли дивитись довгоочікувану прем'єру
27 квітня, 10:22
2 сезон українського серіалу "Парочка слідчих": де та коли дивитись довгоочікувану прем'єру

Ольга Паньків
Основні тези
  • Прем'єра другого сезону серіалу "Парочка слідчих" відбудеться 27 квітня 2026 року о 20:00 на телеканалі "1+1".
  • У новому сезоні з'явиться героїня Оксана Левчук, яку зіграє акторка Тетяна Злова.
27 квітня 2026 року – особливий день для прихильників українського серіалу "Парочка слідчих". Адже саме сьогодні відбудеться прем'єра другого сезону цього детективного проєкту.

Це історія, яка здобула любов великої кількості українців, тож продовження чекали з нетерпінням. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо все, що варто знати про новий сезон.

Де та коли дивитись 2 сезон серіалу "Парочка слідчих"?

Довгоочікуване продовження серіалу "Парочка слідчих" вийде 27 квітня 2026 року. Перші епізоди можна буде переглянути вже сьогодні о 20:00 на телеканалі "1+1". Ця новина неабияк тішить українських глядачів, адже історія здобула широку популярність, і на продовження чекали з великим нетерпінням. 

Хто з українських акторів стане частиною серіалу?

У новому сезоні творці підготували ще більше сюжетних поворотів, а також нових персонажів. Зокрема, з'явиться героїня Оксана Левчук, роль якої виконає українська акторка Тетяна Злова. 

За сюжетом, вона та Софія були подругами й однокурсницями в поліцейській академії, однак через конфлікт їхні шляхи розійшлися. Оксана була закохана в Андрія, але його увага була прикута до Софії. 

Ця історія залишила для неї болючий слід, і тепер залишається інтригою, з якою метою вона повернулася у відділ до Софії – стати частиною команди чи помститися за минуле.

Хто ще зіграє ролі у "Парочці слідчих"?

У головних ролях глядачі знову побачать знайомі обличчя: 

  • Юлію Буйновську,
  • Костянтина Октябрського,
  • Ярослава Шахторіна,
  • Сергія Мітрюшина,
  • Тамару Антропову,
  • Якова Кучеревського,
  • Костянтина Корецького та інших. 

На інстаграм-сторінці телеканалу "1+1" вже з'явилося чимало анонсів, які заінтригували глядачів. Тож дочекайтеся вечора й зануртеся в захопливу історію – не лише про розслідування, а й про почуття.

