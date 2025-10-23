Де зараз актори "Парочки слідчих" – одного з улюблених серіалів українців
- Юлія Буйновська живе у Києві з чоловіком Єгором Козловим і веде блог в інстаграмі.
- Костянтин Октябрський разом з сім'єю живе в іншому помешканні після руйнування квартири в Києві.
- Сергій Мітрюшин взяв участь у зйомках фільму про Голодомор "Співають коники у житі".
- Ярослав Шахторін знявся в серіалі "Любов, як вона є", прем'єра якого відбулася на Новому каналі.
Український детективний серіал "Парочка слідчих" закохав у себе глядачів. У ньому розповідається про молоду слідчу Софію, яка починає працювати у місцевому відділку. Дівчина вливається у колектив, але не може знайти спільну мову з судмедекспертом Пашею. Поступово стосунки між колегами покращуються.
Глядачі сподіваються, що серіал продовжать на 2 сезон, адже фінал залишив інтригу. Поки всі в очікуванні інформації від команди, редакція 24 Каналу розповість, де зараз актори "Парочки слідчих".
Теж цікаво Уже понад рік: яка відома українська акторка служить у ЗСУ
Де зараз актори серіалу "Парочка слідчих"?
Юлія Буйновська
Юлія Буйновська проживає у Києві разом з чоловіком, актором Єгором Козловим, і їхньою собакою. Дівчина веде блог в інстаграмі, зокрема часто ділиться фотографіями своїх образів.
Костянтин Октябрський
У жовтня 2024 року росіяни зруйнували квартиру Костянтина Октябрського в Києві. Нещодавно ведуча Ірина Хоменко розповіла, що зараз актор разом з дружиною і дітьми живе в іншому помешканні.
Сергій Мітрюшин
Сергій Мітрюшин майже не розповідає про своє життя у соціальних мережах. Відомо, що актор долучився до зйомок українського художнього фільму про Голодомор "Співають коники у житі".
Ярослав Шахторін
Ярослав Шахторін разом з дружиною, акторкою Таїсією Хвостовою, перебуває в Україні. Нещодавно на Новому каналі відбулась прем'єра серіалу "Любов, як вона є", в якому знявся актор.
У серіалі "Парочка слідчих" також зіграли Тамара Антропова, Яків Кучеревський, Костянтин Корецький.
Раніше ми писали, як змінилась Дарина Федина, яка зіграла Мелашку в серіалі "Спіймати Кайдаша".