Де зараз актори "Парочки слідчих" – одного з улюблених серіалів українців

Український детективний серіал "Парочка слідчих" закохав у себе глядачів. У ньому розповідається про молоду слідчу Софію, яка починає працювати у місцевому відділку. Дівчина вливається у колектив, але не може знайти спільну мову з судмедекспертом Пашею. Поступово стосунки між колегами покращуються.

Глядачі сподіваються, що серіал продовжать на 2 сезон, адже фінал залишив інтригу. Поки всі в очікуванні інформації від команди, редакція 24 Каналу розповість, де зараз актори "Парочки слідчих".

Де зараз актори серіалу "Парочка слідчих"?

Юлія Буйновська

Юлія Буйновська проживає у Києві разом з чоловіком, актором Єгором Козловим, і їхньою собакою. Дівчина веде блог в інстаграмі, зокрема часто ділиться фотографіями своїх образів.

Юлія Буйновська / Фото з інстаграму акторки

Костянтин Октябрський

У жовтня 2024 року росіяни зруйнували квартиру Костянтина Октябрського в Києві. Нещодавно ведуча Ірина Хоменко розповіла, що зараз актор разом з дружиною і дітьми живе в іншому помешканні.

Костянтин Октябрський / Фото з інстаграму актора

Сергій Мітрюшин

Сергій Мітрюшин майже не розповідає про своє життя у соціальних мережах. Відомо, що актор долучився до зйомок українського художнього фільму про Голодомор "Співають коники у житі".

Сергій Мітрюшин / Фото з інстаграму фільму "Співають коники у житі"

Ярослав Шахторін

Ярослав Шахторін разом з дружиною, акторкою Таїсією Хвостовою, перебуває в Україні. Нещодавно на Новому каналі відбулась прем'єра серіалу "Любов, як вона є", в якому знявся актор.

Ярослав Шахторін і Таїсія Хвостова / Фото з інстаграму актора

У серіалі "Парочка слідчих" також зіграли Тамара Антропова, Яків Кучеревський, Костянтин Корецький.

