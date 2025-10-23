Где сейчас актеры "Парочки следователей" – одного из любимых сериалов украинцев
Украинский детективный сериал "Парочка следователей" влюбил в себя зрителей. В нем рассказывается о молодой следовательнице Софии, которая начинает работать в местном отделении. Девушка вливается в коллектив, но не может найти общий язык с судмедэкспертом Пашей. Постепенно отношения между коллегами улучшаются.
Зрители надеются, что сериал продолжат на 2 сезон, ведь финал оставил интригу. Пока все в ожидании информации от команды, редакция 24 Канала расскажет, где сейчас актеры "Парочки следователей".
Юлия Буйновская
Юлия Буйновская проживает в Киеве вместе с мужем, актером Егором Козловым, и их собакой. Девушка ведет блог в инстаграме, в частности часто делится фотографиями своих образов.
Константин Октябрьский
В октябре 2024 года россияне разрушили квартиру Константина Октябрьского в Киеве. Недавно ведущая Ирина Хоменко рассказала, что сейчас актер вместе с женой и детьми живет в другом доме.
Сергей Митрюшин
Сергей Митрюшин почти не рассказывает о своей жизни в социальных сетях. Известно, что актер присоединился к съемкам украинского художественного фильма о Голодоморе "Поют кузнечики во ржи".
Ярослав Шахторин
Ярослав Шахторин вместе с женой, актрисой Таисией Хвостовой, находится в Украине. Недавно на Новом канале состоялась премьера сериала "Любовь, как она есть", в котором снялся актер.
В сериале "Парочка следователей" также сыграли Тамара Антропова, Яков Кучеревский, Константин Корецкий.
