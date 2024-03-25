Мені це просто заважає, – відомий актор-військовий відверто зізнався, що відчуває до росіян

Павло Алдошин – відомий український актор, який зіграв у фільмі "Снайпер. Білий ворон". Він з перших днів повномасштабного вторгнення активно служить в ЗСУ.

Актор відверто зізнався, що відчуває до росіян на фронті. А також розповів, що повпливало на його рішення взяти до рук зброю та піти воювати уже з самого початку великої війни.

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Павло Алдошин розповів, що відчуває до росіян

За словами військового, він не відчуває нічого до окупантів, оскільки це "також залучення себе до процесу". Проте Алдошин зізнається, настане день, коли йому доведеться відчути жаль до них. Однак це станеться лише на зйомках, коли потрібно буде виправдати дії його персонажа.

Нічого не відчуваю. Я навіть жалю до них не хочу відчувати, бо це також залучення себе до процесу. Знаєте, коли я буду відчувати до них жаль? Коли працюватиму над роллю, де буде потрібно виправдати вчинки мого прототипа. Зараз мені як людині, яка на фронті робить те, що вона робить, мені це просто заважає,

– поділився Алдошин.

Павло Алдошин воює з початку великої війни: як прийняв рішення

Незадовго до початку великої війни Павло Алдошин зіграв роль військового-добровольця у фільмі "Снайпер. Білий ворон", а після 24 лютого 2022 року він сам взяв до рук зброю. Тому актор зізнався, чи повпливала участь у зйомках фільму на його рішення піти воювати.

За сюжетом Микола, колишній екопоселенець і пацифіст із Донеччини, до весни 2014 року жив у гармонії з природою у своїй власноруч створеній землянці, якомога далі від цивілізації. Однак російські окупанти захопили його землю, вбили дружину і зруйнували усе, що він мав. Це змусило чоловіка стати снайпером.

"Снайпер. Білий ворон": дивіться онлайн трейлер фільму

Цей персонаж має реального прототипа – Миколу Вороніна з Горлівки, який також був екологічним активістом і вчителем математики, що жив разом зі своєю дружиною в "норі" і доглядав за тваринами. Проте після того, як окупанти вчинили наругу над його товаришем у 2014 році, Микола вирішив захищати Україну і став одним із "кіборгів", які обороняли Донецький аеропорт.

Головну роль у фільмі виконав Павло Алдошин. Він пояснив, чи вплинула участь у фільмі на його рішення вирушити на фронт.

Думаю, рішення боронити свою країну я ухвалив значно раніше, ніж відбулися зйомки фільму. Я живу так, що те, що мені цікаво, – я вже вмію, куди мені цікаво було б потрапити – я вже там був... Тобто фантазія – це мій основний професійний інструмент,

– зізнався Павло.

Однак актор також розповів, що той досвід, який він здобув на зйомках, сьогодні допомагає йому на фронті захищати Україну від ворога.