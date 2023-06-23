Вайтхед помер у п'ятницю, 16 червня. Як повідомив його син Чарльз, він пішов з життя у лікарні міста Арлінгтон, штат Вірджинія.
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Актор Пекстон Вайтхед помер у віці 85 років
Його донька Алекс Вайтхед-Гордон сказала, що причиною смерті британського актора стали ускладнення після падіння.
Пекстон Вайтхед / The New York Times
Пекстон Вайтхед став кандидатом на престижні премії "Тоні" і "Драма Деск" за свою роль Пеллінора в мюзиклі "Камелот" у 1980 році. Цей актор також зіграв чимало вистав на Бродвеї. Загалом він зіграв у таких проєктах:
- "Фрейзер",
- "Керолайн у великому місті",
- "Еллен",
- "Третя планета від сонця",
- "Шоу Дрю Кері",
- "У захваті від тебе",
- "Друзі".
Серед його фільмографії також виділяються такі визначні роботи, як "Джек-стрибунець", "Бебі-бум", "Пригоди Гека Фінна", "Повернення мого хлопця", "Герцог", "Кейт і Лео" і "Аристократ".