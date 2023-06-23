Вайтхед помер у п'ятницю, 16 червня. Як повідомив його син Чарльз, він пішов з життя у лікарні міста Арлінгтон, штат Вірджинія.

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Актор Пекстон Вайтхед помер у віці 85 років

Його донька Алекс Вайтхед-Гордон сказала, що причиною смерті британського актора стали ускладнення після падіння.



Пекстон Вайтхед / The New York Times

Пекстон Вайтхед став кандидатом на престижні премії "Тоні" і "Драма Деск" за свою роль Пеллінора в мюзиклі "Камелот" у 1980 році. Цей актор також зіграв чимало вистав на Бродвеї. Загалом він зіграв у таких проєктах:

"Фрейзер",

"Керолайн у великому місті",

"Еллен",

"Третя планета від сонця",

"Шоу Дрю Кері",

"У захваті від тебе",

"Друзі".

Серед його фільмографії також виділяються такі визначні роботи, як "Джек-стрибунець", "Бебі-бум", "Пригоди Гека Фінна", "Повернення мого хлопця", "Герцог", "Кейт і Лео" і "Аристократ".