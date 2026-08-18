Пеннівайз повертається: HBO знімає "Воно: Ласкаво просимо до Деррі 2" — буде ще страшніше

Пеннівайз, схоже, ще не награвся. HBO продовжив серіал "Воно: Ласкаво просимо до Деррі" на другий сезон, тож мешканцям містечка знову доведеться розбиратися з проблемами, які точно не вирішуються походом до психолога.

Як повідомляє variety, перший сезон вийшов у жовтні 2025 року та став приквелом фільмів "Воно" 2017 і 2019 років. Події відбувалися переважно у 1962 році й розповідали про попередні появи моторошного клоуна Пеннівайза.

Але у другому сезоні творці вирішили піти ще далі – буквально. Події перенесуться у 1935 рік, у часи Великої депресії.



"Воно: Ласкаво просимо до Деррі": дивитись тизер

Сюжет нового сезону "Воно: Ласкаво просимо до Деррі"

У 2 сезоні історія перенесеться у 1935 рік і розповість про криваву різанину банди Бредлі. Грабіжники приїдуть до Деррі по боєприпаси, але швидко зрозуміють: поліція тут далеко не найстрашніше, з чим можна зустрітися.

Цю моторошну історію творці взяли безпосередньо з роману Стівена Кінга "Воно". Бо якщо вже їхати в Деррі, то краще одразу готуватися до найгіршого.

Атмосфера нового сезону теж буде значно похмурішою. Якщо перший сезон показував зло під оболонкою звичайного американського передмістя, то тепер Деррі постане майже як місто-привид – бідність, безробіття, бездомність і люди, які намагаються просто вижити.

Тобто Пеннівайз цього разу навіть не буде головною проблемою. Економіка вже постаралася.

Білл Скарсгард знову стане Пеннівайзом?

Каст другого сезону поки офіційно не оголошений. У першому сезоні Білл Скарсгард знову зіграв Пеннівайза, але хто саме повернеться цього разу, HBO поки тримає в секреті.

Над серіалом знову працюють Енді та Барбара Мускетті разом із Джейсоном Фуксом. Шоураннером другого сезону стане Бред Калеб Кейн.

І схоже, творці мають великі плани. Раніше Мускетті розповідав про трьохсезонну історію: після 1935 року команда хоче відправитися ще далі в минуле – до подій 1908 року, які також згадуються у романі Кінга.

Тож якщо ви сподівалися, що після першого сезону з Деррі нарешті можна буде спокійно виїхати, – погані новини.

До речі, Джонні Депп може знову стати Джеком Горобцем. Поки це ще не офіційне повернення, але продюсер "Піратів Карибського моря" Джеррі Брукгаймер підтвердив, що команда веде переговори з актором і працює над сценарієм шостої частини.