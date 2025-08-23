Наша країна точно має чим пишатись у сфері кінематографа. Адже за часи Незалежної України кінотворці уже встигли здобути чимало великих перемог в індустрії.

Кіно 24 зібрали список цих нагород та відзнак, про які має знати кожен українець. Від оскароносного фільму "20 днів у Маріуполі" до багатьох інших престижних перемог, якими варто пишатись.

Які кінонагороди здобула Україна за часи Незалежності?

Часто український кінематограф недооцінюють, вважаючи, що до міжнародних кінопроєктів нашим стрічкам ще дуже далеко. Але це всього лиш помилковий стереотип.

Українське кіно поступово вийшло на новий рівень і вже сьогодні бере участь у дуже гідних номінаціях та виборює найпрестижніші кінонагороди у світі. Ось список тих кінонагород, якими точно варто пишатись українцям:

Перемога на премії Оскар. "20 днів у Маріуполі" здобув нагороду у 2024 році в номінації "Найкращий документальний фільм".

"Земля блакитна, ніби апельсин" отримав нагороду за кращу режисуру в категорії світової документалістики на американському кінофестивалі "Sundance Film Festival".

3. "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова здобув премію BAFTA.

Документальний фільм "Порцелянова війна" отримав премію Гільдії режисерів Америки як найкращий документальний фільм. Окрім цього стрічка була номінована на Оскар-2025.

У липні 2023 року на анімаційному фестивалі "Cartoon Club" у Ріміні фільм "Мавка. Лісова пісня" здобув нагороду "Cartoon Club Award for the Environment"

"Памфір" отримав головний приз міжнародного кінофестивалю в Каїрі

Фільм "Атлантида" переміг на Венеційському кінофестивалі у програмі "Горизонти".

І це точно лише початок тих перемог, які українське кіно принесло нашій державі. Попереду ще багато номінацій, нагород та відзнак, які об'єднають серця усіх кіноманів з України в один ритм.