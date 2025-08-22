Стрічку, яку номінували на Оскар у 2025 році, можна буде подивитись безплатно, показ буде присвячений Дню Незалежності України. У матеріалі Кіно 24 розповімо, де та коли дивитись фільм.

Де та коли дивитись фільм "Порцелянова війна"?

Фільм "Порцелянова війна" був номінований на одну із найпрестижніших кінопремій у світі – Оскар у 2025 році. На жаль, стрічці не вдалось вибороти перемогу. Однак цей фільм точно заслуговує уваги кожного українця.

"Порцелянову війну" можна буде переглянути 25 серпня на телеканалі ICTV2. Трансляція стрічки відбудеться на українському телебаченні о 22:00.

"Порцелянова війна": дивіться онлайн трейлер фільму

Порцелянова війна – це історія про трьох харківських художників Славу Леонтьєва, Анну Стасенко та Андрія Стефанова. Людей, які навіть в час обстрілів не припинили творити. Вони виготовляють тендітні порцелянові вироби, які стають символом спротиву тій жорстокості, яку принесли росіяни на нашу землю.

Це документальна історія не тільки про творчість, а про те, що українці здатні зберігати свою культуру та внутрішню красу навіть в найтемніші часи.