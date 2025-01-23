Про це стало відомо 23 січня, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Academy. Фільм "Порцелянова війна" отримав визнання не тільки в Україні, але й у світі.

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Який український фільм номінували на Оскар-2025

Американсько-українсько-австралійський фільм "Порцелянова війна" змагатиметься у категорії "Найкращий документальний повнометражний фільм". Ця стрічка розповідає історію трьох художників. Слава, Аня та Андрій залишилися у Харкові, який перебуває під постійними обстрілами росіян від початку повномасштабного вторгнення. Попри страшні події, що відбуваються навколо, митці прикрашали порцеляновими фігурками знищені ворогом будинки.

Режисерами стрічки виступили український художник Слава Леонтьєв та американський сценарист і продюсер Брендан Белломо. "Порцелянова війна" вже здобула 45 нагород і 31 номінацію на міжнародних кінофестивалях та преміях, зокрема Гільдії режисерів США.

Які ще фільми потрапили у цю номінацію

"Щоденники з чорної скриньки";

"Немає іншої землі";

"Саундтрек до державного перевороту";

"Цукрова тростина".

З повним переліком номінацій можна ознайомитися в нашому матеріалі.

Нагадаємо, що церемонія нагородження цьогорічної премії Оскар відбудеться в ніч на 3 березня. Вона традиційно пройде у театрі "Долбі" у Лос-Анджелесі. У зв'язку з масштабними пожежами біля Лос-Анджелеса оголошення номінацій переносили двічі. Ведучим церемонії стане американський комік Конан О'Браєн, який замінить телеведучого Джиммі Кіммела.