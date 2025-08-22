Лента, которую номинировали на Оскар в 2025 году, можно будет посмотреть бесплатно, показ будет посвящен Дню Независимости Украины. В материале Кино 24 расскажем, где и когда смотреть фильм.

Где и когда смотреть фильм "Фарфоровая война"?

Фильм "Фарфоровая война" был номинирован на одну из самых престижных кинопремий в мире – Оскар в 2025 году. К сожалению, ленте не удалось одержать победу. Однако этот фильм точно заслуживает внимания каждого украинца.

"Фарфоровую войну" можно будет посмотреть 25 августа на телеканале ICTV2. Трансляция ленты состоится на украинском телевидении в 22:00.

"Фарфоровая война": смотрите онлайн трейлер фильма

Фарфоровая война – это история о трех харьковских художниках Славе Леонтьеве, Анне Стасенко и Андрее Стефанове. Людей, которые даже во время обстрелов не прекратили творить. Они изготавливают хрупкие фарфоровые изделия, которые становятся символом сопротивления той жестокости, которую принесли россияне на нашу землю.

Это документальная история не только о творчестве, а о том, что украинцы способны сохранять свою культуру и внутреннюю красоту даже в самые темные времена.