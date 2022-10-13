Спогади блокувала кілька років, – Періс Гілтон шокувала зізнанням про сексуальне насильство

Американська фотомодель, акторка та співачка Періс Гілтон поділилася відвертими подробицями юного віку. Вона згадала, як у 17 років пережила сексуальне насильство у школі-інтернаті.

Американська світська левиця Періс Гілтон згадала, як у віці 16 років батьки вирішили віддати її школи-інтернату. Працівники навчального закладу жахливо поводилися з учнями, завдавали психологічного, фізичного та словесного насильства. Втім, Періс Гілтон стала жертвою й сексуального.

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Періс Гілтон про сексуальне насильство у юному віці

Періс Гілтон пережила у підлітковому віці насильство. У школі-інтернаті Provo Canyon в штаті Юта, де впродовж 11 місяців вона навчалася, над нею знущалися.

Знаменитість розповіла The New York Times, що це відбувалося пізно вночі: "Була десь 3 – 4 година, вони повели мене та інших дівчат до кімнати задля так званого "медичного огляду". Це було навіть не з лікарем. Там було кілька різних працівників, які поклали нас на стіл та засовували пальці у нас".

Упродовж багатьох років вона не хотіла згадувати про це, тому блокувала у собі ці спогади. "Це були точно не лікарі. І це було справді страшно, і це ті спогади, які я блокувала протягом багатьох років. Але тепер я розумію, що це було точно сексуальне насильство", – дізналася вона. До того ж їй погрожували й наказували зберігати тишу: "Я плакала, поки вони мене тримали, і казала: "Ні!". Вони просто сказали: "Заткнися. Лежи спокійно або поїдеш до карцеру". Мені важливо розповісти про ці болісні моменти, щоб я могла зцілитися і допомогти покласти край цьому насильству".

Відомо, що після такого сумного інциденту знаменитість довгий час дозволяла своїм бойфрендам прикладати до неї руки.

У цій школі я так звикла до постійного аб'юзу, що таке ставлення стало для мене нормою. П'ять моїх романів починалися по одному і тому ж сценарію: всі бойфренди здавалися приємними молодими людьми, а потім мені відкривалася їхня справжня сутність. Вони ставали ревниві, агресивні та намагалися мене контролювати. І зрештою вони доходили до точки, коли починали знищувати мене морально і фізично,

– заявила Періс Гілтон.

За словами світської левиці, вона тоді не розуміла, що означає по-справжньому любити когось. Вона думала, що якщо вони так шаленіють через неї, значить, вони її люблять.

Періс Гілтон в Італії / Фото з інстаграму зірки

Що відомо про Періс Гілтон

Періс Гілтон — американська акторка та модель, спадкоємиця найбільшої у світі мережі курортів та готелів Hilton. Дуже відомою стала після прем’єри серіалу "Просте життя", у якому вона перевтілилася у подругу Ніколь Річі.

У січні 2018 зірка заручилася з актором Крісом Зилкою, з яким приїжджала до Львова. Саме Гілтон відкрила "Гранд-готель" після реконструкції.

Знялася у таких стрічках:

"Надприродне";

"Красуня і страховисько";

"Блондинка в шоколаді";

"Будинок воскових фігур";

"Вероніка Марс";

"Джинн без пляшки".

Як знаменитість підтримала Україну

У червні на Каннському кінофестивалі світська левиця з’явилася на публіці із синьо-жовтою стрічкою на зап’ясті. Про це тоді повідомила тренерка з фітнесу та фотомодель Неллі Гаденс, вона написала: "Тепер @parishilton має на руці український прапор. Слава Україні".

Періс Гілтон із синьо-жовтою стрічкою: дивіться відео