Воспоминания блокировали несколько лет, – Пэрис Гилтон шокировала признанием о сексуальном насилии

Американская фотомодель, актриса и певица Пэрис Гилтон поделилась откровенными подробностями юного возраста. Она вспомнила, как в 17 лет испытала сексуальное насилие в школе-интернате.

Американская светская львица Пэрис Гилтон вспомнила, как в возрасте 16 лет родители решили отдать ее школе-интернату. Работники учебного заведения ужасно обращались с учениками, наносили психологическое, физическое и словесное насилие. Впрочем, Пэрис Гилтон стала жертвой и сексуального.

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Пэрис Гилтон о сексуальном насилии в юном возрасте

Пэрис Гилтон пережила в подростковом возрасте насилие. В школе-интернате Provo Canyon в штате Юта, где на протяжении 11 месяцев она училась, над ней издевались.

Знаменитость рассказала The New York Times, что это происходило поздно ночью: "Было где-то 3 – 4 часа, они повели меня и других девушек в комнату для так называемого "медицинского осмотра". Это было даже не с врачом. Там было несколько разных работников, которые положили нас на стол и засовывали пальцы у нас».

На протяжении многих лет она не хотела вспоминать об этом, поэтому блокировала эти воспоминания. "Это были точно не врачи. И это было действительно страшно, и это те воспоминания, которые я блокировала в течение многих лет. Но теперь я понимаю, что это было точно сексуальное насилие", – узнала она. К тому же ей угрожали и приказывали сохранять тишину: "Я плакала, пока они меня держали, и говорила: "Нет!". Они просто сказали: "Заткнись. Лежи спокойно или поедешь в карцер". Мне важно рассказать об этих болезненных моментах, чтобы я могла исцелиться и помочь покончить с этим насилием".

Известно, что после столь печального инцидента знаменитость долгое время позволяла своим бойфрендам прикладывать к ней руки.

В этой школе я так привыкла к постоянному абьюзу, что такое отношение стало для меня нормой. Пять моих романов начинались по одному и тому же сценарию: все бойфренды казались приятными молодыми людьми, а потом мне открывалась их подлинная сущность. Они становились ревнивы, агрессивны и пытались меня контролировать. И в конце концов они доходили до точки, когда начинали уничтожать меня морально и физически,

– заявила Пэрис Гилтон.

По словам светской львицы, она тогда не понимала, что значит по-настоящему любить кого-нибудь. Она думала, что если они так бесятся из-за нее, значит, они ее любят.

Пэрис Гилтон в Италии / Фото из инстаграма звезды

Что известно о Пэрис Гилтон

Пэрис Гилтон – американская актриса и модель, наследница крупнейшей в мире сети курортов и гостиниц Hilton. Очень известной стала после премьеры сериала "Простая жизнь", в котором она превратилась в подругу Николь Ричи.

В январе 2018 года звезда заручилась с актером Крисом Зилкой, с которым приезжала во Львов. Именно Гилтон открыла "Гранд-отель" после реконструкции.

Снялась в следующих лентах:

"Сверхъестественное";

"Красавица и чудовище";

"Блондинка в шоколаде";

"Дом восковых фигур";

"Вероника Марс";

"Джинн без бутылки".

Как знаменитость поддержала Украину

В июне на Каннском кинофестивале светская львица появилась на публике с сине-желтой лентой на запястье. Об этом тогда сообщила тренер по фитнесу и фотомодель Нелли Гаденс, она написала: "Теперь @parishilton имеет на руке украинский флаг. Слава Украине".

Пэрис Гилтон с сине-желтой лентой: смотрите видео