В 2020 году Вайнштейна признали виновным в сексуальном насилии и изнасиловании. 11 марта его приговорили к 23 годам тюремного заключения.

Интересно Самые интересные кинопремьеры октября 2022 года на любой вкус

5 лет скандала с Гарви Вайнштейном: что известно

Его обвинили в сексуальных притязаниях более 100 женщин, среди которых голливудские актрисы:

Анджелина Джоли,

Ума Турман,

Кара Делевинь,

Ева Грин,

Гвинет Пелтроу,

Ешли Джадд,

Ольга Куриленко и другие.

Процесс запустил один из самых важных флешмобов в защиту достоинства женщины – #MeToo. А журнал Time присудил звание "Человек года" группе лиц с хештегом #MeToo.

Жертвы Гарви Вайнштейна получат 17 миллионов долларов

Судья по делам о банкротстве Мэри Уолрот после слушания в штате Делавер одобрила план ликвидации обанкротившейся продюсерской компании The Weinstein Company. Он предусматривает создание фонда в размере 17 миллионов долларов (479 миллионов гривен) для жертв сексуальных притязаний Гарви Уайнштейна. Средства разделят между более чем 50 женщинами.

Жертвы голливудского продюсера, предъявившие самые серьезные обвинения, получат ориентировочно 500 тысяч долларов, что составляет 14 миллионов гривен. Судья Мэри Уолрот отметила, что заявители могли получить минимальные выплаты, если бы создание фонда не одобрили.

"Мои клиенты требуют больше, чем денежное возмещение. Они ждут решения от судей, которое привлечет к ответственности всех причастных. Это не только Гарви Вайнштейн", – высказалась адвокат жертв продюсера Руби Лю.

Приговор в 23 года равносильен пожизненному заключению, ведь Гарви Вайнштейн может никогда не выйти на свободу, учитывая многочисленные проблемы со здоровьем.



Жертвы сексуальных притязаний Гарви Вайнштейна / Инфографика 24 Канал