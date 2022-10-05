Зрештою у 2020 році Вайнштейна визнали винним у сексуальному насиллі та зґвалтуванні. 11 березня його засудили до 23 років тюремного ув'язнення.

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5 років скандалу з Гарві Вайнштейном: що відомо

Його звинуватили в сексуальних домаганнях понад 100 жінок, серед яких голлівудські акторки:

Анджеліна Джолі,

Ума Турман,

Кара Делевінь,

Єва Грін,

Гвінет Пелтроу,

Ешлі Джад,

Ольга Куриленко та інші.

Процес запустив один і найважливіших флешмобів на захист гідності жінки – #MeToo. А журнал Time присудив звання "Людина року" групі осіб з хештегом #​MeToo.

Жертви Гарві Вайнштейна отримають 17 мільйонів доларів

Суддя у справах про банкрутство Мері Уолрот після слухання в штаті Делавер схвалила план ліквідації збанкрутілої продюсерської компанії The Weinstein Company. Він передбачає створення фонду в розмірі 17 мільйонів доларів (479 мільйонів гривень) для жертв сексуальних домагань Гарві Вайнштейна. Кошти розділять між понад 50 жінками.

Жертви голлівудського продюсера, які висунули найсерйозніші звинувачення, отримають орієнтовно 500 тисяч доларів, що становить 14 мільйонів гривень. Суддя Мері Уолрот наголосила, що заявники могли отримати мінімальні виплати, якщо створення фонду не схвалили б.

"Мої клієнти вимагають більше, ніж грошове відшкодування. Вони чекають на рішення від суддів, яке притягне до відповідальності всіх причетних. Це не тільки Гарві Вайнштейн", – висловилась адвокатка жертв продюсера Рубі Лю.

Вирок у 23 роки рівносильним довічному ув'язненню, адже Гарві Вайнштейн може ніколи не вийти на волю, зважаючи на численні проблеми зі здоров'ям.



Жертви сексуальних домагань Гарві Вайнштейна / Інфографіка 24 Канал