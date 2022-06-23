Тренер из фитнеса и фотомодель Нелли Гаденс показала в инстаграмме видео, как завязывает на руку Хилтон сине-желтую ленту. Актриса, одетая в платье с цветами, искренне улыбалась и была счастлива, что может поддержать украинцев таким образом.

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Пэрис Хилтон поддержала Украину

В инстаграме Нелли написала, что на третий день "Каннских львов" выполнила свою миссию.

Теперь @parishilton имеет на руке украинский флаг. Слава Украине,

– подчеркнула она.

Нелли дополнила, что звезда была очень мила и сказала, что любит Украину.

Пэрис Хилтон с сине-желтой лентой: смотрите видео

Что это за фестиваль "Каннские Львы", на который пришла Пэрис Хилтон

"Каннские Львы" – ежегодный фестиваль, который является глобальным событием для тех, кто работает в творческой коммуникации, рекламе или смежных областях. Именно на этом международном фестивале отмечаются прорывные, нестандартные идеи, подходы и технологии, задающие тенденции в развитии культуры, бизнеса и общества.

Фестиваль считают самым большим собранием профессионалов, дизайнеров, цифровых новаторов и маркетологов в мире.

Нынешний фестиваль стартовал 20 июня и продлится 5 дней – до 24 июня. К слову, на открытии фестиваля выступил Владимир Зеленский.

Важно Украине нужны союзники, – Зеленский обратился к участникам фестиваля "Каннские львы"

Напомним, ранее Анджелине Джоли, посетившей Украину, подарили серебряное кольцо украинского производителя с картой Украины.

Следует отметить, что, несмотря на войну в Украине, голливудские знаменитости продолжают одевать украинскую одежду: платья, вышитые рубашки, комбинезоны и т.д. Кроме этого, добавляют в свои наряды аксессуары украинских производителей. Теперь список с Мадонной, Меган Фокс, Кэтрин Зетой-Джонс, Отем де Уайлд и т.д. дополнила не только Анджелина Джоли, но и Пэрис Гилтон. По словам модели Нелли, она носила подаренный сине-желтый браслет целый день.