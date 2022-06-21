Кстати, впервые в украинской истории украинец вошел в состав жюри фестиваля "Каннские львы-2022". Костя Шнайдер рассказывал, что ему приятно быть первопроходцем от Украины.

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Зеленский обратился к участникам фестиваля "Каннские львы"

В своей речи к участникам Международного фестиваля "Каннские львы" президент объяснил, что мы защищаемся от ядерного государства, которое имеет безлимитное доступно денег и отбросило любые лимиты на насилие. "Именно от внимания мира зависит, когда и чем закончится эта война. И потому мне нужны союзники. Нам нужны такие люди, как вы", – сказал он.

Зеленский продолжил: "Вы – лучшие креативщики мира, вы всегда находитесь на острие событий. "Знамя беженцев" или "Смелая девочка", "Айс бакет челлендж" или "Реки света" – вы каждый раз находите слова и образы, чтобы добраться до глубин человеческой души и заставить людей говорить о проблемах, которые в противном случае не замечали бы".

Президент уверен, что они еще многое сделают, чтобы увековечить украинскую смелость.

Ваши кампании и работа сделают легенду из нашей борьбы за свободу. Мы ведь боремся за свободу не только для себя – мы боремся за свободу всего демократического мира, всех, кто даже представить себе не может, какие масштабы тирании и цензуры существуют в России,

– сказал он.

По словам Зеленского, участники "Каннских львов" сейчас могут применить свои профессиональные качества и принести мир в Европу. "Я верю, что сила человеческой креативности больше, чем сила ядерного государства, которое застряло в прошлом", – дополнил он.

Президент подчеркнул, что нужно дальше говорить об Украине, не давать миру переключаться на что-то другое.

Мир должен помнить, что Украина борется за свободу и что эта борьба должна завершиться как можно скорее. Каждый ваш успех будет означать спасение тысяч жизней. Благодарю вас! Слава Украине!,

– подытожил президент.

Обращение Зеленского к участникам Международного фестиваля творчества "Каннские львы": смотрите видео