До речі, вперше в українській історії, українець увійшов до складу журі фестивалю "Каннські леви-2022". Костя Шнайдер розповідав, що йому приємно бути першопрохідцем від України.

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Зеленський звернувся до учасників фестивалю "Каннські леви"

У своїй промові до учасників Міжнародного фестивалю "Каннські леви" президент пояснив, що ми захищаємося від ядерної держави, яка має безлімітний доступно грошей і відкинула будь-які ліміти на насильство. "Саме від уваги світу залежить, коли й чим закінчиться ця війна. І тому мені потрібні союзники. Нам потрібні такі люди, як ви", – сказав він.

Зеленський продовжив: "Ви – найкращі креативники світу, ви завжди перебуваєте на вістрі подій. "Прапор біженців" чи "Смілива дівчинка", "Айс бакет челендж" чи "Ріки світла" – ви щоразу знаходите слова та образи, щоб дістатися глибин людської душі та змусити людей говорити про проблеми, яких в іншому разі не помічали б".

Президент впевнений, що вони ще багато зроблять, аби увічнити українську сміливість.

Ваші кампанії та ваша робота зроблять легенду з нашої боротьби за свободу. Адже ми боремося за свободу не тільки для себе – ми боремося за свободу всього демократичного світу, усіх, хто навіть уявити собі не може, які масштаби тиранії й цензури існують у Росії,

– сказав він.

За словами Зеленського, учасники "Каннських левів" зараз можуть застосувати свої професійні якості та принести мир у Європу. "Я вірю, що сила людської креативності більша, ніж сила ядерної держави, яка застрягла в минулому", – доповнив він.

Президент наголосив, що треба далі говорити про Україну, не давати світові перемикатися на щось інше.

Світ має пам'ятати, що Україна бореться за свободу і що ця боротьба повинна завершитися перемогою якнайшвидше. Кожен ваш успіх означатиме порятунок тисяч життів. Дякую вам! Слава Україні!,

– підсумував президент.

Звернення Зеленського до учасників Міжнародного фестивалю творчості "Каннські леви": дивіться відео