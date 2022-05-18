Коста Шнайдер є креативним директором рекламного агентства Saatchi&Saatchi в Україні. Про запрошення про складу журі фестивалю "Каннські леви" він повідомив у фейсбуці, та навіть закликав допомогти ЗСУ, передає 24 канал.

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Українець Костя Шнайдер вперше увійшов до журі "Каннських левів-2022"

Мене запросили до Каннського журі. Бути першопрохідцем від України приємно. Але ще приємніше відчувати нашу згуртованість у найважливішому,

– наголосив Шнайдер.

Далі він доповнив: "Тому скористаюся вашою увагою і попрошу допомогти мені купити електрогенератори для ЗСУ. Моя особиста карта Приват 5363542320196679. Так, звʼязку з Каннами немає, але генератори реально потрібні. Усім наперед велика подяка! Переможемо".

Як відомо, Костя Шнайдер є володарем понад 160 нагород різних міжнародних фестивалів: Red Dot, "Каннські леви", Epica, Eurobest, ADC*Europe, Golden Drum. Крім цього він має 16-річний досвід у креативних комунікаціях.

До речі, оголошення переможців Каннських левів відбудеться 20-24 червня 2022 року. З повним списком журі можна ознайомитися за посиланням.

Також "Каннські леви" не приймуть російську делегацію у зв’язку з війною Росії проти України.

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Каннський кінофестиваль та Україна

75-й Каннський кінофестиваль триватиме з 17 до 28 травня. Аби висловити підтримку Україні, організатори внесли до програми стрічки українського кіно. Крім того, у Каннах відкрили Український павільйон та програму "Україна у фокусі". Так, під час фестивалю відбудуться дискусії щодо протидії російській агресії, а також обговорення проєктів, які Україна може запропонувати світові.

На кінофестивалі не буде російських журналістів. Росіянам відмовили в акредитації, бо вони не відповідають європейським цінностям. Організатори зазначили, що чекали на те, щоб відносини між Україною та Росією "налагодилися". Оскільки цього не сталося, то вони й схвалили таке рішення.

Нагадаємо, вчора відбулося відкриття Каннського кінофестивалю, на якому виступив Володимир Зеленський. Він розповів про війну в Україні та звірства росіян. Зал гучно аплодував стоячи, а ведуча подякувала президенту і сказала: "Ваш голос пролунав набагато дальше, аніж наш маленький зал".