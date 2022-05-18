Коста Шнайдер – креативный директор рекламного агентства Saatchi&Saatchi в Украине. О приглашении о составе жюри фестиваля "Каннские львы" он сообщил в фейсбуке и даже призвал помочь ВСУ, передает 24 канал.

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Украинец Костя Шнайдер впервые вошел в жюри "Каннских львов-2022"

Меня пригласили в Каннское жюри. Быть первопроходцем от Украины приятно. Но еще приятнее ощущать нашу сплоченность в самом важном,

– подчеркнул Шнайдер.

Далее он дополнил: "Поэтому воспользуюсь вашим вниманием и попрошу помочь мне купить электрогенераторы для ВСУ. Моя личная карта Приват 5363542320196679. Да, связи с Каннами нет, но генераторы реально нужны. Всем заранее большое спасибо! Победим".

Как известно, Костя Шнайдер является обладателем более 160 наград различных международных фестивалей: Red Dot, Каннские львы, Epica, Eurobest, ADC*Europe, Golden Drum. Кроме этого, он имеет 16-летний опыт в креативных коммуникациях.

Кстати, объявление победителей Каннских львов состоится 20-24 июня 2022 года. С полным списком жюри можно ознакомиться по ссылке.

Также "Каннские львы" не примут российскую делегацию в связи с войной России против Украины.

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Каннский кинофестиваль и Украина

75-й Каннский кинофестиваль продлится с 17 по 28 мая. Чтобы выразить поддержку Украине, организаторы внесли в программу фильм украинского кино. Кроме того, в Каннах открыли украинский павильон и программу "Украина в фокусе". Так, во время фестиваля состоятся дискуссии по противодействию российской агрессии, а также обсуждение проектов, которые Украина может предложить миру.

На кинофестивале не будет российских журналистов. Россиянам отказали в аккредитации, потому что они не отвечают европейским ценностям. Организаторы отметили, что ждали, чтобы отношения между Украиной и Россией "наладились". Поскольку этого не произошло, они и одобрили такое решение.

Напомним, вчера прошло открытие Каннского кинофестиваля, на котором выступил Владимир Зеленский. Он рассказал о войне в Украине и о зверствах россиян. Зал громко аплодировал стоя, а ведущая поблагодарила президента и сказала: "Ваш голос прозвучал гораздо дальше, чем наш маленький зал".