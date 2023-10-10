Про киян та початок війни: український серіал "Перші дні" вийде на Netflix у 19 країнах світу

Український серіал "Перші дні" (Those Who Stayed) готується до прем'єри на Netflix. Він вийде одразу у 19 країнах світу: в Україні, Польщі, Чехії, Угорщині, Румунії, Молдові, Словаччині, балтійських і балканських країнах.

Запуск серіалу заплановано на 1 листопада. Крім цього, кіностудія FILM.UA опублікувала трейлер серіалу.

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Український серіал "Перші дні" вийде на Netflix

Автори художнього серіалу "Перші дні" надихались реальними історіями киян, які залишилися в столиці протягом лютого-березня 2022 року. Це були звичайні люди, які опинилися в надзвичайних, жахливих обставинах, але все одно зберегли свою гідність, любов до своїх близьких та віру в майбутнє.

"Серіал буде доступний для перегляду на Netflix в Україні та кількох європейських країнах (...). Це історична подія, коли український проєкт отримує можливість прем'єри на стрімінговій платформі та в кількох країнах одночасно. Крім того, в понад 12 країнах, таких як Ісландія, Австралія і Франція, серіал також покажуть на національних телеканалах", – повідомила пресслужба серіалу.

Кадр з серіалу "Перші дні" / FILM.UA Group

Відомо, що українські глядачі також зможуть переглянути його на телеканалі "1+1" в наступному році.

За словами Катерини Вишневської, директорки з розвитку та копродукції FILM.UA Group і продюсерки проєкту, "Перші дні“ став наймасштабнішим спільним виробництвом з іншими країнами з лютого 2022 року. До того ж це перший український проєкт, що фактично замовили іноземні канали, які й покажуть його саме українською.

На перших етапах розробки проєкту до FILM.UA Group приєдналися копродюсери телеканали зі Швеції (SVT), Норвегії (NRK) та Фінляндії (YLE). Світовим дистриб'ютором є німецька компанія Red Arrow Studios International, з якою проєкт розроблявся ще на етапі створення сценаріїв.

Сюжет і трейлер серіалу "Перші дні"

"Перші дні" – це шість історій від шести режисерів, яких об’єднала своєю ідеєю шоуранерка серіалу Анастасія Лодкіна. У проєкті взяли участь талановиті українські митці, такі як Олексій Єсаков і Тала Пристаєцька, які працювали над серіалом "Кріпосна", Артем Литвиненко – автор ідеї та режисер серіалу "Нюхач", Валентин Шпаков – автор "Перших ластівок", і Павло Остріков – автор "Ти – космос". Для Каті Царик, авторки численних відеокліпів, концертних шоу та короткометражок "Обійми мене", цей проєкт став її першою повноформатною роботою.

Кожен епізод "Перших днів" – це художній мініфільм, натхнений реальними подіями, а деякі персонажі мають прототипів у реальному житті:

Ольга, яка з дітьми вимушена жити в одному будинку з двома чоловіками – нинішнім та колишнім.

Максим залишився працювати в зоопарку, де його застала війна.

Безхатько, який живе в машині та надає допомогу місцевому ТрО.

Хлопчик Єгор у своїй уяві збиває ракети.

Німець Клаус приїжджає до Києва, щоб забрати дівчину, але опиняється серед волонтерів і долучається до їхньої праці.

Легенда української естради, прототипом якої став Андрій Данилко, проводить стріми зі своєї київської квартири та стає натхненням для мільйонів.

Україна нині в центрі уваги світу, та іноземній аудиторії цікаво дізнатися, що відбувається з нами, не тільки з новин, а на глибшому рівні. Саме формат художнього серіалу дає змогу глибше відчути наш біль та сподівання — і співвіднести себе зі звичайними українцями,

– розповіла Анна Єлісєєва, продюсерка проєкту.

Проєкт вже зібрав підтримку на провідних фестивалях, таких як TV Drama Vision, Helsinki Script, Conecta FICTION, Nordic Script, Content Budapest, Serial Killer, Oslo Series Day.

Цей серіал створено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Кадр з серіалу "Перші дні" / FILM.UA Group