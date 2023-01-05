Українці почали колядувати, коли під час показу "Щедрика" в кіно вибило світло – душевне відео

У Львові 4 січня відбувся допрем’єрний показ історичної драми "Щедрик" режисерки Олесі Моргунець-Ісаєнко. Під час кіносеансу сталося відключення світла, але глядачі не розгубилися та почали співати колядки.

Оксана Муха у своєму інстаграмі зазначила, це феномен української нації. "Спів завжди освітлює нам темні часи" – відповіли українці у коментарях. Інші зазначили, що коляда була дуже доречна і символічна.

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Українці почали колядувати, коли під час показу в кіно "Щедрика" вибило світло

4 січня о 19 годині в кінотеатрі під час показу "Щедрика" вимкнули світло. Українці в ту ж хвилину почали колядувати. Поки в роботу підключали генератори, глядачі виконали "Нова радість стала", "Добрий вечір тобі, пане господарю", "Щедрик" разом з режисеркою Олесею Моргунець-Ісаєнко, а також "Пане господарю, на твоєму дворі".

Цей момент настільки розчулив українців, що в соцмережах почали поширювати відео співів у темному залі й коментувати:

"Спів завжди освітлює нам темні часи. Іноді й буквально";

"Це було дуже символічно";

"І ми там були, і колядували. Це було незабутньо (...) Промінь світла у темні часи. Але для світлих людей. І зі світлими людьми. З колядниками!";

"Ось так... Якби не вимкнули світло, то невідомо, чи на ті свята мали б спільну коляду";

"Фільм, який обов'язково треба подивитись! І дуже треба, щоб його бачили не лише українці, які нарешті повернулись обличчям до своєї історії, але й іноземців, які часто нічого в нашій історії не тямлять і далі проповідують, що це Путін, а не люди. Коляда була дуже доречна і символічна";

"Насолоджувався не тільки премʼєрою, а й щирою колядою таких незнайомих і близьких людей, віра в перемогу яких сильніша за нестабільну дійсність".

24 канал також був присутнім на показі та записав частину виконання колядок "Добрий вечір тобі, пане господарю" та "Пане господарю, на твоєму дворі".

Українці колядують під час виключення світла на показі "Щедрика" в кіно: відео 24 каналу

Що відомо про фільм "Щедрик"

Дата виходу: 5 січня

Режисерка: Олеся Моргунець-Ісаєнко

У ролях: Яна Корольова, Андрій Мостренко, Поліна Громова, Анастасія Матешко, Йоанна Опозда, Мирослав Ганішевський, Христина Ушицька та інші.

Сьогодні, 5 січня, в українських кінотеатрах виходить історична драма "Щедрик". Стрічка розповідає про події після 1938 року, життя трьох родин під час Другої світової війни та україно-польські відносини. Сюжетною ланкою в історичній драмі є пісня "Щедрик" Миколи Леонтовича. У картині також можна почути як українські, так і польські, єврейські пісні.

"Щедрик": дивіться трейлер