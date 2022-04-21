Під час прямого ефіру: українка в Іспанії увірвалася в розмову Паніна і звернулася до росіян

Російський актор Олексій Панін, який прозрів на 8 році війни й тепер засуджує дії Путіна, у новому відео поскаржився на пропагандистські медіа Росії. У його ефір увірвалася українка і звернулася до росіян.

У своєму інстаграмі актор часто публікує відео з підтримкою України. Він говорить, що колись й сам був під впливом російської пропаганди, а всіх росіян, які вірять, що їм говорять на російському телебаченні з Кремля, назвав зазомбованими. У свіжому ролику знаменитість закликала росіян "зняти лапшу з вух".

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Панін записував нове звернення до росіян, допоки українка не увірвалася в ефір

"Хотів записати відео про себе коханого і російських журналістів, яких давно не можна назвати журналістами, але виявилося, що сьогодні з цим зіткнувся не тільки я. І Максим Галкін, і Тетяна Лазарєва, якій дісталося від Скабєєвої... Загалом, всі ті, хто поїхав чи якимось чином підтримує Україну і виступає проти війни виявилися х*овими",

– сказав він.

Я відкрито кажу, що Путін злочинець. У зв'язку з цим я більше не можу приїжджати до Росії й заробляти гроші... Не знаю, що робити далі. Іспанія – це не Америка. Тут, на жаль, кіно не знімають у таких обсягах, і російські артисти тут не потрібні,

– наголосив актор.

Далі до нього підійшла жінка зі словами: "Ви гарно розповідаєте". Вона розповіла, як почувається зараз і також звернулася до росіян: "Ми звичайні й прості люди, і найдобріші. Ми справжні. Брехня, яку вам ллють на вуха... це взагалі. Знищити такі міста, як Маріуполь, як Харків... Це неприпустимо. Діти гинуть. Люди їдуть".

Актор зазначив, що це не поставне відео.