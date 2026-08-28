Пішов із життя легендарний голос "Трансформерів": Пітер Каллен помер у 85 років

Канадський актор озвучування помер 26 серпня 2026 року у своєму будинку в Лос-Анджелесі у віці 85 років. Про смерть повідомив його агент Кевін Мотлі, а родина актора зазначила, що він пішов із життя мирно, в оточенні близьких.

Як повідомляє hollywoodreporter, Каллен уперше озвучив лідера автоботів у мультсеріалі The Transformers у 1984 році. І тут почалася історія, яка тривала понад чотири десятиліття.

Згодом його Оптимус Прайм з’явився у фільмах, мультсеріалах та відеоіграх. Коли Майкл Бей почав перезапускати франшизу вже на великому екрані, творці без особливих роздумів повернули Каллена до ролі. Після приблизно двадцяти років перерви він знову заговорив голосом автобота у "Трансформерах" 2007 року.

Сам Каллен порівнював повернення до персонажа зі старою зручною парою взуття: начебто давно не носив, але вдягнув — і все знову на своєму місці.

Голос Оптимуса з’явився завдяки старшому брату

За словами самого Каллена, образ Оптимуса Прайма він значною мірою сформував, думаючи про свого старшого брата Ларрі – ветерана морської піхоти США, який служив у В’єтнамі.

Після повернення додому брат став для нього прикладом сили, спокою та внутрішньої дисципліни. Саме ці риси Каллен переніс у голос Оптимуса.

А потім з’ясувалося, що він ще й Іа

Той самий Пітер Каллен, який озвучував одного з найбільш героїчних персонажів попкультури, був також голосом Іа – вічно сумного, похмурого ослика з похиленою головою та життєвим кредо приблизно "ну, звісно, нічого хорошого" .

Каллен почав озвучувати Іа в серіалі про Вінні -Пуха у 1988 році й повертався до персонажа у наступних проєктах. Сам актор казав, що Іа був для нього улюбленою роллю після Оптимуса.

Він озвучував не лише роботів і мультяшних тварин

Кар’єра Каллена була значно ширшою за одну франшизу. Він озвучив Кінг-Конга у версії фільму 1976 року, грав голосом злого автомобіля K.A.R.R. у "Лицар доріг", а для Хижака взагалі створив знамениті моторошні клацаючі звуки істоти.

Причому для Хижака він прийшов на прослуховування, попри те що почувався погано після тривалої роботи над іншим проєктом. Коли продюсери не хотіли одразу показувати йому зовнішність монстра, Каллен наполіг: йому потрібно було побачити персонажа, щоб зрозуміти, як його озвучувати.

Перш ніж стати голосом автобота, він був звичайним актором

Пітер Каллен народився 28 липня 1941 року в Монреалі. Він закінчив Національну театральну школу Канади у 1963 році, працював у театрі, був радіоведучим і з’являвся у телевізійних комедійних проєктах.

А ще його любов до наслідування звуків почалася дуже рано. У дитинстві він проводив час на фермі й імітував корів, курей та собак. За словами Каллена, одного разу він видав настільки гучний звук, що всі корови повернули голови в його бік – і маленький Пітер, очевидно, вже тоді зрозумів, що має аудиторію.

Днями стало відомо, що від нас пішов актор, що зіграв у фільмі – "Сам удома 2: Загублений в Нью-Йорку".