Після "Скубі-Ду" продав будинок і ледь не втратив кар'єру

Здавалося б, зіграти Шеггі у "Скубі-Ду" – це витягнути щасливий квиток у Голлівуді. Мільйонні збори, популярність і впізнаваність забезпечені. Але для Меттью Лілларда ця роль стала не лише найбільшим успіхом, а й початком затяжної кар'єрної кризи. І поки глядачі сміялися з пригод незграбного детектива, самому акторові було зовсім не до жартів.

Як повідомляє Variety, 55-річний Меттью Ліллард відверто розповів, як після провалу другої частини "Скубі-Ду" залишився без великих ролей, продав будинок і був змушений кардинально змінити життя.

Як "Скубі-Ду" ледь не зруйнував кар'єру Меттью Лілларда

У 2002 році на екрани вийшов "Скубі-Ду", який зібрав у світовому прокаті 275 мільйонів доларів. Ліллард, який зіграв Шеггі, був переконаний, що тепер на нього чекає кар'єра великої голлівудської зірки.



"Скубі-Ду" / Фото IMDB



Однак у 2004 році вийшло продовження "Скубі-Ду 2: Монстри на волі", яке не виправдало очікувань студії. І замість нових головних ролей актор отримав тривалу кар'єрну паузу. За словами Лілларда, він навіть почав звинувачувати франшизу у власних невдачах.

Я довго ображався на "Скубі-Ду", бо думав, що саме через нього залишився без роботи, – зізнався актор.

Ситуація виявилася настільки складною, що родині довелося відмовитися від звичного способу життя.

Ми продали свої автомобілі, продали будинок. Фактично нам довелося скоротити витрати, щоб жити значно скромніше, – пригадав Ліллард.

Його дружина повернулася до роботи, а сам актор мусив переглянути свої кар'єрні амбіції. Іронія в тому, що саме гонорар за другу частину "Скубі-Ду" став найбільшим у його кар'єрі та допоміг родині пережити фінансові труднощі.

Як актору вдалося повернутися в кіно

Зрештою Ліллард визнав, що надто захопився мріями про статус суперзірки. Він перестав ганятися за головними ролями та зосередився на характерних персонажах. Згодом актор з'явився у фільмах "Нащадки" та "Кручений м'яч", а також продовжив озвучувати Шеггі в анімаційних проєктах про Скубі-Ду.

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Де зараз знімається Меттью Ліллард

Схоже, кар'єрна чорна смуга Лілларда давно залишилася позаду. Нині актор знову привертає увагу глядачів, зокрема завдяки новому горор-серіалу "Керрі", який вийшов 7 жовтня 2026 року на Prime Video.

У новій екранізації роману Стівена Кінга Ліллард зіграв Генрі Грейла – директора школи, де навчається головна героїня. Проєкт створив Майк Фленаган, відомий за серіалами "Привиди будинку на пагорбі" та "Опівнічна меса".

Цікаво, що актор зізнався: історія Керрі йому особливо близька, адже в шкільні роки він і сам стикався з цькуванням.

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