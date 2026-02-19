Укр Рус
19 лютого, 13:15
Офіційно розкрито загадкову причину смерті Пітера Гріна, зірки "Маски"

Ольга Паньків
Основні тези
  • Смерть Пітера Гріна визнана нещасним випадком через вогнепальне поранення, що призвело до значної втрати крові.
  • Гріна знайшли мертвим у його квартирі після того, як сусіди викликали поліцію через гучну музику, що лунала безперервно більше доби.

12 грудня 2025 року стало відомо про смерть актора Пітера Гріна. Його знайшли мертвим у власній квартирі.

Минуло два місяці, і нарешті стало відомо, чому помер актор культових фільмів 1990-х років. Про це повідомило видання People.

Яка причина смерті Пітера Гріна?

Минуло два місяці з моменту смерті Пітера Гріна. Судово-медична експертиза оприлюднила причини його смерті. Згідно з висновками експертів, смерть визнали нещасним випадком. 

Причиною трагедії стало вогнепальне поранення в ділянці лівої пахви. Куля пошкодила плечову артерію, що спричинило значну втрату крові.

Що відомо про Пітера Гріна?

  • Пітер Грін – відомий американський актор, якого пам'ятають завдяки ролям у культових фільмах 1990-х років.
  • Зокрема актор зіграв у стрічках "Кримінальне чтиво", "Маска" та інших.
  • Він був харизматичним, енергійним та впізнаваним.
  • 12 грудня 2025 року сусіди актора викликали поліцію, оскільки з його помешкання більше ніж добу безперервно лунала гучна музика. Це їх занепокоїло, тож вони вирішили звернутися до правоохоронних органів.
  • Тоді актора знайшли мертвим у власній квартирі.
  • Сумну звістку про втрату підтвердив його багаторічний менеджер Грегг Едвардс виданню New York Post