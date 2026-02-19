Офіційно розкрито загадкову причину смерті Пітера Гріна, зірки "Маски"

12 грудня 2025 року стало відомо про смерть актора Пітера Гріна. Його знайшли мертвим у власній квартирі.

Минуло два місяці, і нарешті стало відомо, чому помер актор культових фільмів 1990-х років. Про це повідомило видання People.

Яка причина смерті Пітера Гріна?

Минуло два місяці з моменту смерті Пітера Гріна. Судово-медична експертиза оприлюднила причини його смерті. Згідно з висновками експертів, смерть визнали нещасним випадком.

Причиною трагедії стало вогнепальне поранення в ділянці лівої пахви. Куля пошкодила плечову артерію, що спричинило значну втрату крові.

Що відомо про Пітера Гріна?