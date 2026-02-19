19 лютого, 13:15
Офіційно розкрито загадкову причину смерті Пітера Гріна, зірки "Маски"
Основні тези
- Смерть Пітера Гріна визнана нещасним випадком через вогнепальне поранення, що призвело до значної втрати крові.
- Гріна знайшли мертвим у його квартирі після того, як сусіди викликали поліцію через гучну музику, що лунала безперервно більше доби.
12 грудня 2025 року стало відомо про смерть актора Пітера Гріна. Його знайшли мертвим у власній квартирі.
Минуло два місяці, і нарешті стало відомо, чому помер актор культових фільмів 1990-х років. Про це повідомило видання People.
Яка причина смерті Пітера Гріна?
Минуло два місяці з моменту смерті Пітера Гріна. Судово-медична експертиза оприлюднила причини його смерті. Згідно з висновками експертів, смерть визнали нещасним випадком.
Причиною трагедії стало вогнепальне поранення в ділянці лівої пахви. Куля пошкодила плечову артерію, що спричинило значну втрату крові.
Що відомо про Пітера Гріна?
- Пітер Грін – відомий американський актор, якого пам'ятають завдяки ролям у культових фільмах 1990-х років.
- Зокрема актор зіграв у стрічках "Кримінальне чтиво", "Маска" та інших.
- Він був харизматичним, енергійним та впізнаваним.
- 12 грудня 2025 року сусіди актора викликали поліцію, оскільки з його помешкання більше ніж добу безперервно лунала гучна музика. Це їх занепокоїло, тож вони вирішили звернутися до правоохоронних органів.
- Тоді актора знайшли мертвим у власній квартирі.
- Сумну звістку про втрату підтвердив його багаторічний менеджер Грегг Едвардс виданню New York Post.