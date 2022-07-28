Південнокорейська актриса стала найкрасивішою жінкою у світі: звабливі фото зірки

Журнал Nubia Magazine провів опитування серед читачів і обрав найкрасивішу жінку світу. Нею стала південнокорейська актриса Кім Джису.

Як відомо, Nubia Magazine провів опитування серед своїх читачів. Голосування тривало 5 місяців.

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Кім Джису – найкрасивіша жінка світу за версією Nubia Magazine

У конкурсі взяли участь 20 знаменитих жінок. Конкурс зібрав один мільйон голосів зі 116 країн світу. 500 тисяч голосів отримала актриса, співачка та фото модель Кім Джису.

Лідерами голосування стали Мексика, Перу, Колумбія, Єгипет, Саудівська Аравія, Ірак, Аргентина, Бразилія, Алжир, Таїланд, Філіппіни, ОАЕ, Індонезія, Сінгапур, Японія, США, Іспанія, Південна Корея та інші.

Кім Джису: яскраві фото знаменитості

Кім Джису: основні факти з життя

Народилася 3 січня 1995 року в місті Сеул, столиці Південної Кореї. 2011 році стала стажистом в компанії YG Entertainment. Кім Джису – учасниця дівочого гурту Blackpink, а також є амбасадоркою бренду Dior.

У 2016 актриса з'явилася в дорамі "Продюсер". У 2017 році з'явилася в дорамі "Айдол на пів ставки". З 5 лютого 2017 року по 4 лютого 2018 року була ведучою музичної програми Inkigayo. Того ж року Джісу зіграла в епізодичній ролі в дораме "Хроніки Асадаля". А 14 жовтня 2020 року вийшов документальний фільм про гурт від Netflix Light Up the Sky. Це документальний фільм 2020 року режисера Керолайн Сух, який розповідає історію південнокорейської дівчинки групи Blackpink як колег по групі та як окремих людей, а також детально розповідає про їхнє зростання.

У 2021 році Джісу зіграла головну роль у корейському південнокорейському телесеріалі "Підсніжник", де з’явилася в образі студентки університету.

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