Що подивитися в перші дні весни, щоб розпочати життя з чистого аркуша

З початком весни всі ніби прокидаються від зимової сплячки. З'являється бажання діяти, щось змінювати й дивитися на життя по-новому. Якщо і ви прагнете розпочати його з чистого аркуша, у цьому може допомогти перегляд справді мотивуючих фільмів.

Одним із ідеальних варіантів для такого настрою є стрічка "Подорож Гектора у пошуках щастя". У матеріалі 24 Каналу розповідаємо більше про сюжет фільму та пояснюємо, кому він ідеально підійде для перегляду.

Кому ідеально підійде для перегляду "Подорож Гектора у пошуках щастя"?

Якщо ви зараз перебуваєте на своєрідному роздоріжжі й вагаєтеся, як складеться ваше життя далі, спробуйте заземлитися та прислухатися до свого внутрішнього стану. У цьому може допомогти перегляд фільму "Подорож Гектора у пошуках щастя". Прем'єра стрічки відбулася 14 серпня 2014 року.

Це легка, але водночас глибока історія про щастя, цінність життя, рідних і близьких, а головне – про нас самих. Про здатність зазирнути в глибину власної душі, переосмислити цінності та пріоритети й зрозуміти, що саме робить нас по-справжньому щасливими.

Якщо вам зараз непросто, ця стрічка може стати тією самою чуттєвою подорожжю у світ вашого внутрішнього "я".

Головні ролі у фільмі виконали:

Саймон Пегг,

Тоні Коллетт,

Розамунд Пайк,

Стеллан Скашгорд,

Жан Рено,

Крістофер Пламмер,

Трейсі Енн Оберман,

Вероніка Феррес,

Баррі Атсма.

Про що сюжет фільму?

Сюжет фільму розгортається навколо Гектора. Він живе в Лондоні й уже багато років працює психіатром. Щодня чоловік стикається з великою кількістю зневірених людей, які діляться з ним своїми травмами та проблемами.

Та є те, що не дає спокою йому самому. Гектор досі не може зрозуміти, що таке справжнє щастя. І ще більше його турбує, чи є його власне життя по-справжньому щасливим.

"Подорож Гектора у пошуках щастя": дивіться онлайн трейлер фільму

Щоб пізнати себе й знайти відповіді на найважливіші запитання, Гектор вирушає в кругосвітню подорож. Він переконаний, що саме так зможе краще пізнати світ і людей, завести нові знайомства та зрештою відповісти собі на головне запитання – що ж таке справжнє щастя.