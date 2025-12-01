У мережі віруситься гостросюжетна мелодрама, яку варто подивитись ввечері
- Фільм "Поганий хлопець і я" розповідає про відносини амбітної студентки Люсі та бунтаря Джейка.
- Головні ролі виконують Сієна Агудонг, Ноа Бек, Дрю Рей Теннер, Джеймс Ван Дер Бік, Дебора Кокс.
У холодну пору року так і хочеться закутатися в ковдру та зануритися в перегляд цікавої романтичної драми. У мережі зараз активно віруситься фільм "Поганий хлопець і я".
Ця кіноісторія вже полюбилася багатьом, адже легкий сюжет допомагає розслабитися та не думати про проблеми. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо подробиці сюжету, акторський склад і кому варто переглянути стрічку.
Про що сюжет фільму "Поганий хлопець і я"?
Сюжет цього фільму доволі банальний, але ідеальний для того, аби розслабитися після важкого робочого дня. Ця кіноісторія вже полюбилася багатьом підліткам, тому здебільшого вважають, що фільм "Поганий хлопець і я" підійде не всім для перегляду. Однак, якщо ви любите романтичні сюжети про те, як хороша дівчинка закохується в поганого хлопця, вам точно варто його подивитися.
"Поганий хлопець і я": дивіться онлайн трейлер фільму
У центрі сюжету – Люсі та Джейк. Вона – амбітна студентка, відмінниця з великими перспективами та планами на кар'єру. Він – бунтар і футболіст, який марить про славу на полі.
Здавалося б, що в них може бути спільного? Але саме такі протилежності притягуються шаленими почуттями. Тож вони закохуються одне в одного, але чи матимуть такі стосунки майбутнє? Фінал цієї романтичної історії покаже, чим це все може завершитися.
Головні ролі у фільмі зіграли Сієна Агудонг, Ноа Бек, Дрю Рей Теннер, Джеймс Ван Дер Бік, Дебора Кокс.
Які ще романтичні фільми подивитись ввечері?
Багато хто порівнює фільм "Поганий хлопець і я" зі стрічкою "Після". І не даремно. У цих історіях дійсно схожі сюжетні лінії.
"Після": дивіться онлайн трейлер фільму
Ось які фільми також можна переглянути, аби розслабитись ввечері:
- "Після"
- "Моя провина"
- "Крізь моє вікно"
- "Моє прекрасне нещастя"
- "Сльозотворець" та інші.
Обирайте фільм для перегляду та дозвольте собі розпочати тиждень легко і романтично.