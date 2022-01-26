"Пограбування по-українськи": відома дата виходу комедії з Дашею Астаф'євою

Прем'єра романтичної комедії “Пограбування по-українськи” від творців “Бурштинових копів” в українських кінотеатрах запланована на 31 березня 2022 року. Творці фільму показали також трейлер стрічки.

У фільмі йдеться про пограбування банку. За сюжетом, дитячий тренер із плавання Алекс, якого зіграв Остап Халавко, закохується у недосяжну красуню, роль якої виконала Даша Астаф'єва. Для того, щоб вразити кохану і різко змінити своє життя, Алекс готує найбільшу аферу у своєму житті. Про це повідомила пресслужба фільму.

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Звісно, пограбування йде не за планом і обертається непередбачуваними пригодами не тільки для головного героя, а й для всіх, хто опинився поруч.

Головні ролі у новій комедії режисерки Аліни Бухтіярової виконали:

Остап Халавко;

Влад Яма;

Даша Астаф’єва;

Андрій Бурим;

Володимир Горянський та інші.

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"Пограбування по-українськи" 2022: дивіться трейлер комедії