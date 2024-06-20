Помер Дональд Сазерленд, відомий роллю президента Сноу в "Голодних іграх"

У четвер, 20 червня, помер відомий канадський актор Дональд Сазерленд. Йому було 88 років.

Відомо, що актор тривалий час боровся проти важкої хвороби. Дональд Сазерленд славиться низкою популярних фільмів та серіалів, у яких брав участь.

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Що відомо про смерть Дональда Сазерленда

З важким серцем я повідомляю, що мій батько, Дональд Сазерленд, пішов. Особисто я вважаю його одним із найважливіших акторів в історії кіно. Ніколи не лякався ролі, хорошої, поганої чи потворної. Він любив те, що робив і робив те, що любив, і не можна вимагати більшого. Добре прожите життя,

– повідомив син актора Кіфер Сазерленд.

Актор присвятив своїй професії більшу частину життя. Він незабутньо грав лиходіїв, антигероїв, провідних романтичних персонажів і наставників.

Його популярність зросла в останнє десятиліття після ролі злого президента Сноу у франшизі "Голодні ігри".

У 1995 році Сазерленд отримав премію "Еммі" за акторську роль другого плану у фільмі HBO "Громадянин Ікс", а також був номінований у 2006 році за мінісеріал "Торгівля людьми".

Його також запам'ятали через популярний фільм-драму "Гордість та упередження".

Крім того, Сазерленд виконував одну з ролей у мінісеріалі "Відіграти назад" з Ніколь Кідман та Х'ю Грантом, який вийшов у 2020 році.

Нагадаємо, що у квітні 2023 року було оголошено, що Сазерленд зіграє суддю в новому вестерні Тейлора Шерідана.