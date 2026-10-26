Раптово помер у 46 років: не стало актора, який подарував голос Багзу Банні та Даффі Даку

Його обличчя могли не знати мільйони, зате голос упізнавали з перших секунд. Саме завдяки йому легендарний Багз Банні продовжував жартувати, Даффі Дак – обурюватися на весь світ, а улюблені мультфільми залишалися такими ж веселими, як у дитинстві. На жаль, цього разу новини зі світу анімації зовсім не смішні.

25 жовтня раптово помер канадський актор озвучування Ерік Бауза. Йому було лише 46 років. Про смерть знаменитості повідомила його родина в інстаграмі, пише HELLO.

Що відомо про смерть Еріка Баузи

Ерік Бауза / Фото gettyimages



Актор помер у неділю, 25 жовтня 2026 року, у власному будинку в Лос-Анджелесі. За інформацією судово-медичної служби округу Лос-Анджелес, причиною смерті стало гіпертензивне серцево-судинне захворювання.

Родина Баузи повідомила, що смерть була раптовою, та пообіцяла згодом оприлюднити додаткові подробиці.

Чим прославився Ерік Бауза

За понад 20 років кар'єри актор подарував голос сотням анімаційних персонажів. Найбільше його знали завдяки мультфільмам Looney Tunes, де він озвучував Багза Банні, Даффі Дака, Поркі Піга, Твіті та інших улюбленців глядачів.

Також Бауза працював над мультфільмами "Кіт у чоботях", "Юні титани, вперед!", "Космічний джем: Нове покоління" та "Брати Супер Маріо в кіно".

За свою роботу актор отримав три премії "Еммі". А у 2026 році його голос можна було почути в мультфільмі Coyote vs. Acme.

У Warner Bros. Animation назвали смерть Баузи великою втратою для індустрії. Представники студії наголосили, що актор з особливою повагою ставився до спадщини легендарного Мела Бланка, який свого часу озвучував класичних персонажів Looney Tunes.

Нагадаємо, що днями не стало легендарного українського актора.